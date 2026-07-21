Salcedo celebra su décima Festa da Veciñanza con récord de asistencia y nuevos valedores comunales

El aroma a buena comida y el murmullo festivo de casi quinientas almas devolvieron a Salcedo esa atmósfera de celebración con tenedor en mano y la memoria a pie de campo. En esta décima edición de la Festa da Veciñanza Comuneira, la parroquia pontevedresa no solo rompió marcas de asistencia en su tradicional comida de confraternidad, sino que aprovechó el abrigo de la jornada para grabar en piedra el nombre de quienes pusieron el cuerpo y la palabra cuando hizo falta defender lo que es de todos.

Al frente del acto, la presidenta de la Comunidad de Montes, Teresa Covelo Lores, marcaba el paso de una celebración concebida para entrelazar el trabajo de ayer con la cohesión del presente. Antes de que se sirvieran las mesas, el protagonismo recayó en la creación de una nueva distinción: los primeros seis valedores e valedoras da Veciñanza Comuneira de Salcedo. Un reconocimiento público destinado a poner en valor la dedicación de quienes han hecho de la causa comunal su propia causa.

Buenaventura Aparicio recibe el reconocimiento del también antropólogo Rafael Quintía. / FdV

Entre los nombres que ya figuran inscritos en la placa conmemorativa instalada sobre la piedra del monte destacan los de Cipriana Carabelos Farto, Dolores Ruibal Garrido y Manuela Pazos Pastoriza. Tres mujeres cuya firmeza y testimonio resultaron determinantes en los tribunales para lograr la recuperación de los terrenos que mantenía ocupados el Ministerio de Defensa.

Junto a ellas, la entidad distinguió la aportación técnica y divulgativa del antropólogo y doctor en Historia Buenaventura Aparicio, la del ingeniero técnico agrícola Ángel Bravo Portela y el compromiso orgánico de Xosé A. Pereira Martínez, presidente de la Organización Galega de Montes.

Descubrimiento de la placa. / FdV

Fueron distinguidas la aportación técnica y divulgativa del arqueólogo y doctor en Historia Buenaventura Aparicio, la del ingeniero técnico agrícola Ángel Bravo Portela y el compromiso orgánico de Xosé A. Pereira Martínez, presidente de la Organización Galega de Montes

Los vecinos premiaron el compromiso de Xosé A. Pereira Martínez. / FdV

El momento de mayor carga emotiva se vivió con el descubrimiento de la placa dedicada a Fernando Pintos Pereira, figura clave en el devenir de la entidad, que presidió entre los años 2000 y 2025 y de la que hoy es presidente de honor. La inscripción rinde homenaje a un cuarto de siglo de entrega continua a la causa comunal y recuerda también su distinción con el Premio Cidade de Pontevedra 2026, un galardón que apuntala la huella de su trayectoria en el tejido social local.

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Con la batuta de la nueva junta rectora, la cita superó todas las expectativas de participación, reuniendo a cerca de medio millar de comensales. Más allá del protocolo y los discursos, las conversaciones cruzadas en los bancos y las sobremesas compartidas confirmaron que el monte de Salcedo sigue siendo, ante todo, un espacio vivo donde el sentido de pertenencia se transmite de generación en generación alrededor de una misma mesa.