Esta es la relación de «La Odisea» de Christopher Nolan con el origen de Pontevedra

Sobre el reloj de la sede de Afundación, en la plaza de San José, un arquero de bronce apunta —sin su arco— al cielo de la Boa Vila. Abajo pasan coches y vecinos que cruzan hacia Benito Corbal. Arriba, ajeno al ruido, Teucro sigue haciendo guardia en Pontevedra. Estos días su historia parece menos lejana: a pocos minutos, Cinexpo proyecta «La Odisea», la nueva superproducción de Christopher Nolan.

La película narra el mítico regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya. Matt Damon se pone en la piel del héroe, acompañado de un elenco de la talla de Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya o Charlize Theron. Entre monstruos, tormentas y dioses, el viaje que Homero imaginó hace casi tres mil años vuelve a llenar las salas tras su estreno en España el pasado viernes.

«La Odisea» dispara las reservas en Cinexpo Pontevedra

En Pontevedra, la expectación comenzó antes de que se apagasen las luces. Las entradas disponibles para el estreno estaban prácticamente vendidas una semana antes, según explica Javier Pérez, de Cinexpo. «Todo lo que entró ya estaba comprado», resume. En taquilla quedó poco movimiento porque buena parte del público se había adelantado.

«Sí que se está notando el boom», cuenta Pérez sobre el tirón de las primeras sesiones. El cine venía de jornadas irregulares, condicionadas por el Mundial y, sobre todo, por los partidos decisivos. Nolan cambió el paso. Las reservas aumentaron y el calor también ayudó a que muchos cambiasen la calle por una butaca y una sala a oscuras.

Cinexpo agotó casi todas las entradas de la gran película del verano una semana antes de su estreno

Este lunes tuvo lugar la primera jornada con la película en versión original. Cinexpo programó tres sesiones y, antes de comenzar, ya sumaba alrededor de 50 espectadores. «Por ahora las sensaciones son muy buenas», explicaba el trabajador. Para una sesión subtitulada en una ciudad de este tamaño, el arranque no era menor.

El público que está entrando es, sobre todo, adulto. En el cine sitúan el grueso a partir de los 25 años, aunque las colas mezclan perfiles. Hay seguidores del director, lectores de Homero y espectadores atraídos por un reparto lleno de nombres conocidos. «Al fin y al cabo, es Nolan. Sabe lo que hace y la expectativa siempre es alta», señala Pérez.

A la salida, los comentarios de los espectadores también acompañan. Desde Cinexpo destacan que las primeras opiniones han sido buenas y que tanto la imagen como el sonido son algunos de los aspectos más celebrados. Algún lector de la historia original ha discutido los cambios introducidos por Nolan, pero el balance es «realmente bueno».

De Odiseo a Teucro: el vínculo de Pontevedra con Troya

Y ahí aparece Teucro. Su figura no forma parte de «La Odisea», aunque sí pertenece al mismo mundo de héroes marcado por Troya. Arquero griego, hijo de Telamón y hermanastro de Áyax, tampoco pudo volver a casa tras la guerra. La tradición lo llevó hasta Chipre; la leyenda pontevedresa alargó el viaje hasta el Lérez y lo convirtió en fundador de la ciudad.

Su leyenda permanece en la Praza do Teucro, en la estatua de San José y en los versos grabados en la Casa Consistorial. No hay pruebas de que aquel guerrero pisara Galicia. El relato fue impulsado siglos después para dar a Pontevedra un origen noble y remoto.

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La coincidencia funciona porque ambos héroes hablan de lo mismo desde lugares opuestos. Odiseo lucha por regresar a su patria; Teucro, expulsado de la suya, necesita encontrar otra. Al salir del cine, la película puede continuar a pie. Basta caminar hacia el centro, levantar la vista y descubrir que Pontevedra lleva mucho tiempo guardando su propia historia con uno de los grandes guerreros de Troya.