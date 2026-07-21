Pontevedra solicita 2,5 millones al Estado para reparar los daños causados por los temporales

El Concello de Pontevedra ha solicitado al Estado ayudas por un importe cercano a los 2,5 millones de euros para financiar distintas reparaciones derivadas de los temporales registrados durante el pasado invierno. La petición se acoge al decreto estatal destinado a compensar los daños provocados por episodios meteorológicos adversos.

El concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, explicó que el objetivo del gobierno local es obtener la subvención máxima prevista en la convocatoria. Las ayudas pueden cubrir hasta el 50% del coste total de las actuaciones, por lo que el municipio podría recibir alrededor de 1,25 millones de euros.

La documentación fue presentada prácticamente al límite del plazo, que concluía ayer a las 15.00 horas. Según Mosquera, la tramitación exigió un importante esfuerzo por parte del personal municipal debido al elevado volumen de informes, certificaciones y justificantes necesarios para acreditar cada una de las intervenciones.

Uno de los principales obstáculos fue la obligación de que todos los bienes afectados figurasen inscritos en el inventario municipal. No bastaba con que apareciesen en el catastro a nombre del Concello, una condición que obligó a excluir determinados tramos de algunas obras y a incorporar de urgencia otros inmuebles, como el Centro Social de Campañó.

La actuación de mayor cuantía corresponde a la reparación de la cubierta del Recinto Ferial, presupuestada en 750.000 euros. También destaca la reposición del colector del río Gafos, dañado por la caída de árboles a la altura de la estación de autobuses, para la que se solicitan 658.000 euros, aunque esta cifra no incluye la totalidad de la obra.

La relación de proyectos incorpora además una intervención en la Rúa do Santo, valorada en 491.000 euros (y que está previsto que la obra comience la semana que viene), y otros 393.000 euros para reparar caminos, muros y firmes del rural deteriorados por las intensas lluvias. A estas partidas se suman 135.000 euros para el colector de aguas pluviales de la calle Celso Emilio Ferreiro, cuyas deficiencias están provocando inundaciones.

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La solicitud incluye igualmente reparaciones de menor importe en varios edificios e instalaciones municipales, entre ellas el edificio administrativo, con 53.000 euros; el Centro Social de Campañó, con 39.000, y el Pabellón de A Xunqueira, con 35.000. Mosquera se mostró prudente sobre el resultado final, aunque aseguró que el Concello ha cumplido con todos los trámites y confía en situarse entre los municipios que reciban una mayor cantidad de fondos.