Infraestructuras
Las obras de drenaje en Lérez ponen fin a años de inundaciones
El Concello ultima la canalización de las aguas pluviales y la mejora del acceso a Outeiro desde la PO-223, con la colaboración de los vecinos
El Concello de Pontevedra encara la fase final de las obras de canalización de aguas pluviales y pavimentación del acceso a Outeiro desde la carretera PO-223, en Lérez. La intervención permitirá resolver los problemas de inundaciones que afectaban a la zona durante el invierno y atender una demanda histórica de los residentes y de la Asociación de Veciños e Veciñas de San Bieito de Lérez. La concelleira responsable del Rural, María Xosé Abilleira, supervisó el avance de los trabajos junto a técnicos municipales, representantes de la empresa adjudicataria y vecinos del lugar.
La última fase incluye el retranqueo del muro de contención para ampliar el vial, así como el desvío del agua acumulada hacia un arroyo situado en una cota inferior. La colaboración de varios propietarios, que permitieron actuar en sus parcelas y cedieron parte de los terrenos, resultó decisiva para ejecutar una obra de especial complejidad. Los trabajos también han facilitado la conexión de varias viviendas a la red municipal de abastecimiento y concluirán en las próximas semanas con el asfaltado de la pista y de los nuevos sobreanchos. n
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