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Xesta y Quireza

Nuevas 64 hectáreas de pastos en A Lama y Cerdedo Cotobade

Visita de ayer al pasto de A Lama

Visita de ayer al pasto de A Lama / FdV

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R. P.

A Lama

Los municipios de A Lama y Cerdedo Cotobade han recibido 470.000 euros de la Xunta para habilitar 64 hectáreas de nuevos pastos, con la preparación del terreno, así como para la construcción de nuevas infraestructuras y mejoras para el bienestar del ganado. En A Xesta (A Lama) son 33 hectáreas, con trabajos que incluyeron desbroce mecanizado, abonado y siembra. En Cerdedo-Cotobade son 31 hectáreas en el monte vecinal en mano común de Quireza.

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