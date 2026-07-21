Nuevas 64 hectáreas de pastos en A Lama y Cerdedo Cotobade

Los municipios de A Lama y Cerdedo Cotobade han recibido 470.000 euros de la Xunta para habilitar 64 hectáreas de nuevos pastos, con la preparación del terreno, así como para la construcción de nuevas infraestructuras y mejoras para el bienestar del ganado. En A Xesta (A Lama) son 33 hectáreas, con trabajos que incluyeron desbroce mecanizado, abonado y siembra. En Cerdedo-Cotobade son 31 hectáreas en el monte vecinal en mano común de Quireza.