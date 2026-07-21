El Concello de Pontevedra desmonta la acusación del PP sobre la pérdida de 13 millones de fondos europeos

La acusación del Partido Popular de que el Concello de Pontevedra habría perdido 13 millones de euros entre fondos europeos y expropiaciones por ministerio de la ley abrió ayer un nuevo enfrentamiento político sobre la gestión del gobierno local. Frente al balance planteado por el portavoz popular, Rafa Domínguez, que atribuye esa cantidad a subvenciones no ejecutadas y pagos derivados del planeamiento municipal, el concelleiro César Mosquera negó que pueda hablarse de una pérdida global y acusó a la oposición de reunir bajo una misma cifra partidas de naturaleza muy diferente.

Rafa Domínguez sostiene que el gobierno local se ha convertido en una «máquina de perder dinero» y sitúa entre los principales ejemplos los cerca de 3,5 millones vinculados al proyecto RedeVerde Pontevedra, cuya ejecución no llegó a completarse dentro del plazo previsto. A esa cantidad suma un millón de euros de una ayuda destinada a actuaciones en la ribera del Lérez y más de nueve millones abonados por expropiaciones por ministerio de la ley.

El portavoz popular considera que estos casos evidencian la incapacidad del ejecutivo de Miguel Anxo Fernández Lores para ejecutar proyectos en tiempo y forma. También cuestiona la sustitución de la Vía Verde do Salnés por una actuación de mejora energética en el Mercado de Abastos, aunque en este caso los fondos no se perdieron, sino que fueron reasignados a otro proyecto para evitar su devolución.

César Mosquera rechazó, sin embargo, que el Concello haya renunciado de forma generalizada a las ayudas europeas. El edil nacionalista sostiene que la administración municipal trató de tramitar y justificar todas las cantidades posibles, incluso cuando las obras no pudieron completarse en su totalidad, y recuerda que los problemas de ejecución afectaron a numerosas instituciones durante el desarrollo de los fondos Next Generation.

Como principal aval de esa gestión, el concelleiro del BNG destacó la concesión de 907.235,75 euros adicionales por parte del Ministerio de Hacienda tras la ejecución de la estrategia EDUSI. Esa aportación procedía de remanentes no utilizados por otros municipios y fue distribuida entre las administraciones que habían completado sus actuaciones en plazo o alcanzado un nivel de ejecución superior al previsto.

El representante municipal también cuestionó que los más de nueve millones abonados por expropiaciones puedan computarse como dinero perdido. A su juicio, esas cantidades permitieron incorporar terrenos al patrimonio público para destinarlos a zonas verdes, viales y otros servicios. Mosquera añadió que la aprobación de un nuevo plan urbanístico no eliminaría este tipo de reclamaciones, sino que únicamente limitaría temporalmente su aplicación durante los primeros años de vigencia, y advirtió de que su aprobación podría reducir de manera notable la edificabilidad actualmente reconocida en el municipio.

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El concelleiro amplió envió, además, dos reproches directos al Partido Popular. Por una parte, atribuyó las dificultades del proyecto RedeVerde a la ausencia de una prórroga que, según señaló, esperaban también otros concellos y que habría permitido completar actuaciones como la del río Gafos. Por otra, recordó que la Diputación de Pontevedra, ya bajo el gobierno popular, renunció a tres millones de euros vinculados a la reforma de las sedes centrales del Museo, un proyecto que, según defendió, había quedado aprobado en 2023 y pendiente de licitación.