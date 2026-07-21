La barbería vuelve a ocupar su sitio en Pontevedra

Las barberías viven entre dos tipos de imagen; la de las barberías clásicas, donde se corta y arregla el pelo con técnicas tradicionales y sobrias, y la de las barberías modernas, con más luces y colorido, degradados y presencia constante en redes sociales. Sin embargo, la realidad no suele ser o blanco o negro, sino una mezcla de las dos cosas. Y eso es lo que se encuentran aquellas personas que en Pontevedra acuden a sus barberías de confianza, un negocio que ha recuperado protagonismo con un modelo que combina ambas cosas, lo tradicional y lo nuevo.

Lejos de limitarse al clásico corte de pelo, estos establecimientos buscan convertirse en espacios de cuidado masculino donde conviven generaciones diferentes. Jóvenes que buscan los últimos estilos y clientes que mantienen la preferencia por los cortes más tradicionales comparten ahora sillón en las barberías de la ciudad.

Un ejemplo lo encontramos en la calle arzobispo Malvar, donde nos encontramos Borja Pazos Barbería Peluquería Masculina, que lleva casi cinco años trabajando con esta combinación de estilos. Su responsable, Borja Pazos, que da nombre al local, explica que el negocio nació con la idea de unir una barbería moderna con las técnicas clásicas que siguen teniendo demanda. «Somos una barbería moderna, pero también seguimos con cortes y técnicas tradicionales», señala Borja Pazos. En su establecimiento reciben a clientes «de todo tipo», desde jóvenes interesados en tendencias actuales hasta personas mayores que buscan un estilo más clásico.

Para Pazos, la visibilidad en internet también juega un papel importante. La barbería utiliza las redes sociales como una herramienta para mostrar sus trabajos y llegar a nuevos clientes. «Hacen que más gente nos conozca, es importante», explica.

14.barbería, en la calle Princesa / Pedro Mina

En la calle Princesa, 14.Barbería apuesta por un modelo similar. Carmen, una de sus responsables, define el negocio como una mezcla entre la barbería tradicional y la moderna, con servicios adaptados tanto a quienes buscan cortes actuales como a quienes prefieren estilos más clásicos.

El perfil del cliente, asegura, es principalmente joven, aunque también acuden personas de más edad que buscan recuperar determinados estilos o mantener una estética más tradicional.

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Aunque cuentan con presencia en redes sociales, Carmen reconoce que no es la principal vía por la que llegan sus clientes. En su caso, el boca a boca continúa siendo una de las herramientas más importantes para dar a conocer el negocio y crear una clientela estable. Lo que buscan es que el cliente se sienta a gusto y satisfecho con sus servicios, y que sean esas buenas experiencias y valoraciones lo que atraiga a las personas hacia su barbería, priorizando el trato humano al trato a través de las redes sociales.