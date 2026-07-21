El auge inmobiliario se consolida en Sanxenxo con una nueva urbanización frente a las playas de Pampaído y Agra

Sanxenxo vuelve a demostrar por qué sigue siendo el epicentro indiscutible del apetito comprador en el litoral gallego. La promotora Culmia ha cerrado con Aliseda la compra de una parcela de casi 20.000 metros cuadrados en el enclave de A Granxa, en la parroquia de Dorrón, justo en el límite con Raxó. En este balcón natural volcado hacia la ría de Pontevedra y pegado a los arenales de Pampaído y Agra, la compañía contempla levantar una urbanización de 118 viviendas tras inyectar una inversión global de 65 millones de euros.

El proyecto combinará dos tipologías residenciales para adaptarse a la demanda de primera y segunda residencia: 50 viviendas aterrazadas y 68 pisos plurifamiliares, diseñados para garantizar las vistas panorámicas al mar y la integración paisajística. Los datos urbanísticos detallan un terreno de 19.672 metros cuadrados con una edificabilidad asignada de 12.874 metros.

Las tareas de urbanización del ámbito ya se encuentran en ejecución con fecha de remate prevista para mediados de 2028, aunque la autorización municipal para simultanear las obras de edificación permitirá agilizar los plazos de obra.

Según los planes que maneja la compañía, la comercialización de los inmuebles echará a andar en el último trimestre de este mismo año a través de Excent, la plataforma especializada en obra nueva de Aliseda.

La entrada de las máquinas para la edificación del complejo se prevé para el segundo cuatrimestre de 2027, mientras que la entrega de las llaves a los futuros propietarios está fijada para el cierre de 2029.

El proyecto combinará dos tipologías residenciales para adaptarse a la demanda de primera y segunda residencia: 50 viviendas aterrazadas y 68 pisos plurifamiliares, diseñados para garantizar las vistas panorámicas al mar y la integración paisajística

El director de Inversiones y Gestión de Suelo de Culmia, Celso Gómez, enmarca el desembolso en la estrategia de expansión de la firma en la comunidad autónoma, subrayando el atractivo de Sanxenxo por su ubicación y su capacidad para acoger desarrollos diferenciales. Por su parte, desde Aliseda, su director de Suelo, Luis Alonso, incide en el grado de avance urbanístico del activo para justificar el interés del mercado promotor.

Con esta adquisición, Culmia agranda de forma notable su huella inmobiliaria en la provincia de Pontevedra y en Galicia. En la villa turística por excelencia del Salnés ya mantiene en marcha la promoción Culmia Portonovo Sanxenxo, que suma 76 pisos en fase de construcción.

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Paralelamente, en la capital pontevedresa ultima la entrega para este mes de septiembre de las 45 viviendas del residencial Culmia Aires da Ponte y mantiene en precomercialización las 45 unidades de Eterna Michelena, en pleno corazón urbano de la ciudad, un proyecto que representa otros 15 millones de euros de inversión.