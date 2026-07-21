La artesanía gallega, el recuerdo que perdura tras el viaje

Es la temporada fuerte para las tiendas de souvenirs y regalos, que dependen de los turísticos meses de verano para aumentar sus ingresos. La situación de Pontevedra es bien distinta a la de Santiago, con su masificación y la extendida presencia de comercios puramente turísticos. En la capital de provincia, las tiendas necesitan diferenciarse e incluso dependen de otras facetas para mantener su rentabilidad.

Una de estas facetas es la de la decoración. Los turistas buscan llevarse un recuerdo representativo ya no solo de Pontevedra; también de la tradición gallega y de una estética reconocida en todo el país.

Karina atiende la tienda Agasallo, situada justo en la plaza de la Peregrina, y en sus estantes tiene piezas artesanales de marcas gallegas tradicionales con unas formas y colores similares a los de la icónica Sargadelos. Considera que son los elementos más importantes para una tienda de estas características.

No obstante, los clientes también tienen muy en cuenta sus bolsillos, y los siguientes recuerdos más demandados son los típicos imanes. En el caso de Agasallo, los favoritos de los visitantes son los propios de Pontevedra, con figuras de la Peregrina.

También hay diseños del loro Ravachol, muy populares para postales y tazas. «Los turistas conocen la historia del loro por los 'freetour'», explica Karina.

Su posición tan céntrica es clave para que aquellos que se encuentran visitando las zonas más conocidas de la ciudad aprovechen para ojear los souvenirs.

Sobre el volumen de ventas, Karina todavía no puede hacer una estimación, pero el negocio se mantiene respecto a la misma época del año pasado. No obstante, para otra tienda situada en la calle Real el balance es mucho más pesimista.

Regalos Happy registra cada vez menos clientes. «En comparación con el año pasado hay mucho menos, ya bajó con respecto al anterior», apunta el gerente.

La campaña de verano, que da por perdida, solía ser lo que proporcionaba un pico en las ganancias, sobre todo en agosto. «Ahora los turistas entran como perdidos. Y si te miran los imanes enseguida te preguntan cuánto cuestan», comenta.

Sugiere que, en un momento donde gastar se vuelve más complicado, los visitantes prefieren «tener el recuerdo en la cabeza y salir a comer más».

Aun así, aparte de los comentados imanes y productos artesanales, apunta también el textil como un elemento muy demandado. En su tienda se ven las típicas camisetas de recuerdo, pero también accesorios y prendas de diario.

«Aquí esto del turismo son solo dos meses; si vives solo del souvenir, puedes cerrar la puerta. Yo tengo la mitad de la tienda con eso, pero el resto son cosas para la gente de aquí», explica el tendero.

El cliente local es fundamental para la supervivencia de este tipo de negocios. Esta tienda en particular tiene 10 años de antigüedad, y ya tiene una pequeña red de compradores habituales. Como añade el gerente, «se llevan de todo: una pinza del pelo, pañuelos, bisutería…».

Otro comercio que tiene su base de clientes pontevedreses es Amo Galicia, en la rúa da Alhóndiga. Su lema es «talento galego, artesanía de Galicia». Es un tipo de negocio distinto, pues se nutre de las creaciones de más de 100 talleres y artistas locales.

Lleva siete años en marcha y es regentado por Guillermina, que recibe tanto a turistas como a habitantes del barrio. Mientras habla de su negocio, entra una conocida y la saluda, comentando cuánto le gusta un letrero luminoso de la pared.

Lo que más le compran los turistas en este momento son imanes de ilustraciones de autor, postales, que pueden enviar desde la propia tienda, y productos gastronómicos. Recibe muchos visitantes extranjeros, de Estados Unidos, Francia o Alemania.

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Parece que la clave para la rentabilidad de una tienda de souvenirs y regalos es el triplete de buena ubicación, saber diferenciarse y contar con artesanía gallega.