Reforma urbana
Arranca la reforma de la calle Casimiro Gómez con su corte parcial al tráfico
El Concello de Pontevedra afronta desde ayer el asfaltado del carril de estacionamiento de la avenida de Compostela y el arranque de la reforma integral de la calle Casimiro Gómez, lo que ha generado retenciones de tráfico en zonas próximas. Los trabajos en Casimiro Gómez comenzaron con el fresado del pavimento y el cierre al tráfico el tramo comprendido entre San Antoniño y Fernando Olmedo.
El proyecto contempla la construcción de aceras de dos metros de ancho, la instalación de pasos de peatones elevados y pavimento podotáctil para facilitar el tránsito de personas con discapacidad visual.
En la avenida de Compostela, los trabajos se desarrollan en principio hasta mañana y se centran exclusivamente en los carriles de aparcamiento situados junto a las aceras. El operativo diseñado por la Policía Local permite mantener abiertos los dos sentidos de circulación durante toda la intervención, por lo que no se prevén cortes de tráfico.
- De Pontevedra a la final del mundial por 8.900 euros
- Bigsound reúne a 35.500 personas y deja 19,5 millones de impacto en Pontevedra
- El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el lunes paradas en Portonovo y nuevas frecuencias
- Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9
- Desarticulada una violenta banda que saqueó bares de Ponte Caldelas y O Rosal y maniataba a los empleados
- «Soy el que buscáis»: los policías relatan la confesión del acusado de quemar a su expareja en Vigo
- Del esplendor termal a las ruinas: 120 años del Balneario del Lérez
- Verducido, sin asfalto tras invertir 1,5 millones en la red de alcantarillado