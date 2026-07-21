Arranca la reforma de la calle Casimiro Gómez con su corte parcial al tráfico

El Concello de Pontevedra afronta desde ayer el asfaltado del carril de estacionamiento de la avenida de Compostela y el arranque de la reforma integral de la calle Casimiro Gómez, lo que ha generado retenciones de tráfico en zonas próximas. Los trabajos en Casimiro Gómez comenzaron con el fresado del pavimento y el cierre al tráfico el tramo comprendido entre San Antoniño y Fernando Olmedo.

El proyecto contempla la construcción de aceras de dos metros de ancho, la instalación de pasos de peatones elevados y pavimento podotáctil para facilitar el tránsito de personas con discapacidad visual.

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En la avenida de Compostela, los trabajos se desarrollan en principio hasta mañana y se centran exclusivamente en los carriles de aparcamiento situados junto a las aceras. El operativo diseñado por la Policía Local permite mantener abiertos los dos sentidos de circulación durante toda la intervención, por lo que no se prevén cortes de tráfico.