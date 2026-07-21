La apuesta de Ence por las celulosas especiales impulsa su recuperación y rentabilidad trimestral

Ence ha recuperado la rentabilidad en el segundo trimestre del año tras dejar atrás un complicado inicio de ejercicio marcado por incidencias climatológicas y por el proceso de reestructuración acometido por la compañía. El grupo energético y papelero obtuvo un beneficio de 0,5 millones de euros entre abril y junio, apoyado en la mejora del mercado de la celulosa, los primeros efectos positivos de su Plan de Eficiencia y Competitividad y la normalización de su actividad operativa.

Es de destacar el cambio de tendencia experimentado por la empresa en los últimos meses y la evolución positiva de sus principales líneas de negocio. Una mejora que también se aprecia en el resultado bruto de explotación (Ebitda) del segundo trimestre, que alcanzó los 27 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior, pese a que el ejercicio precedente incluía ingresos extraordinarios por valor de 10 millones de euros procedentes de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Uno de los principales motores del crecimiento de Ence continúa siendo su apuesta por las celulosas especiales, un segmento de mayor valor añadido que la compañía considera estratégico para los próximos años.

Ence presentando su plan social. / Gustavo Santos

Estas variedades, destinadas a sustituir la fibra larga y entre las que figura la nueva celulosa absorbente o fluff —orientada al mercado de productos higiénicos y para la incontinencia y actualmente en fase de homologación—, representan ya el 34 % de las ventas, cuatro puntos más que hace un año.

Además de incrementar su peso en la producción, estas celulosas generan un margen medio adicional de 36 euros por tonelada respecto a la celulosa estándar. El objetivo de la empresa pasa porque este tipo de productos superen el 62% de las ventas en 2028, consolidando un modelo de negocio más rentable y menos expuesto a la volatilidad del mercado.

Otro de los pilares del crecimiento de Ence es el desarrollo de soluciones de calor industrial renovable, una actividad que continúa acelerando su expansión.

Durante el segundo trimestre entró en funcionamiento un nuevo proyecto dotado de dos calderas, lo que permitirá a la compañía cerrar 2026 con cinco instalaciones operativas, frente a la única planta con la que contaba al finalizar 2025.

Esta expansión refuerza la estrategia de diversificación del grupo y su apuesta por la descarbonización de la industria mediante el aprovechamiento de biomasa como fuente de energía renovable.

Un acto reciente organizado por Ence. / Rafa Vázquez

Un semestre de transición

Entre enero y junio, Ence obtuvo unos ingresos de 354,8 millones de euros, un 6,4 % inferiores a los del mismo periodo del año anterior, mientras que el Ebitda semestral se situó en 28,4 millones de euros, frente a los 58 millones registrados en 2025.

Pese a estas cifras, la evolución del segundo trimestre confirma la recuperación de la actividad gracias al aumento de los precios internacionales de la celulosa, los primeros ahorros derivados del Plan de Eficiencia y Competitividad y la progresiva normalización de las operaciones tras el complejo inicio de ejercicio.

Ni que decir tiene que la vuelta a los beneficios de Ence en el segundo trimestre puede tener una repercusión relevante en Galicia, especialmente por el peso que la compañía tiene en la economía de la comunidad a través de su fábrica de Pontevedra y de toda la cadena de suministro forestal.