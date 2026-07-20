De Vilalonga a la élite académica de Galicia

Entre las aulas del CEIP Cruceiro y los pasillos del IES de Vilalonga, David García Castro fue construyendo una trayectoria marcada por la constancia, la curiosidad y una especial facilidad para los números. Natural de Gondar, este joven de 17 años terminó Bachillerato con matrícula de honor y una nota media de 9,44.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y la concelleira de Educación, Nati Parada, lo recibieron para celebrar una trayectoria vinculada al centro vilalongués. El regidor municipal destacó el orgullo que supone para el municipio contar con jóvenes comprometidos con el conocimiento y capaces de convertir el esfuerzo diario en una referencia para los demás.

Animado por sus profesores, David se presentó a los Premios Extraordinarios de Bachillerato de Galicia, convocados por la Consellería de Educación. Más de 800 alumnos participaron en unas pruebas destinadas a reconocer los veinte mejores expedientes académicos de la comunidad.

El estudiante obtuvo 37,5 puntos sobre 40 y alcanzó el primer puesto. El reconocimiento está acompañado de un diploma y una dotación económica de 1.000 euros, aunque él relata el logro con sencillez. «Con lo que estudié en Bachillerato fue suficiente para presentarme a la prueba y obtener un buen resultado», aseguró con naturalidad.

El próximo capítulo de su formación se escribirá en Santiago de Compostela, donde cursará el grado en Matemáticas. Después espera continuar con un máster y explorar las distintas posibilidades de una disciplina que le permite mirar el mundo como una sucesión de problemas por comprender y resolver.

La docencia es uno de los caminos posibles, pero no el único. David se siente atraído por las finanzas y también quiere adentrarse en campos como la ingeniería o la inteligencia artificial, donde las matemáticas se convierten en el lenguaje que sostiene algunos de los mayores avances del presente.

Sabe que la universidad elevará la dificultad y cambiará su manera de enfrentarse a los números. Lo asume con respeto, pero también con la curiosidad de quien está a punto de abrir una puerta nueva.

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Como recuerdo del encuentro, el alcalde le entregó una mochila de Turismo de Sanxenxo para acompañarlo en su etapa universitaria. Antes de partir hacia Santiago, David todavía estudia presentarse al Premio Nacional de Bachillerato, un nuevo desafío para un talento que fue tomando forma en las aulas de Vilalonga.