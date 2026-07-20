Santa Clara eleva su factura por encima de los 28 millones y afronta una nueva fase decisiva

La rehabilitación del convento de Santa Clara acaba de cruzar un nuevo umbral presupuestario. La Diputación calcula ahora que la transformación del conjunto conventual en la séptima sede del Museo supondrá una inversión de más de 28 millones de euros, una cantidad que todavía debe entenderse como una estimación y no necesariamente como el coste definitivo de la actuación.

El vicepresidente provincial y diputado responsable del Museo, Rafa Domínguez, dio a conocer la nueva previsión durante el balance de los tres primeros años del gobierno de Luis López. La cifra contrasta con los 21,5 millones de euros que se manejaban en 2023, cuando el estudio Nieto Sobejano ganó el concurso internacional con la propuesta Verbas da Pedra. El incremento es, por tanto, de al menos 6,5 millones, algo más de un 30 %.

La revisión económica confirma la dimensión alcanzada por Santa Clara, que se ha convertido en una de las operaciones culturales y patrimoniales más ambiciosas de Pontevedra.

El recinto ocupa más de 12.000 metros cuadrados en pleno centro urbano e incluye la iglesia, las dependencias conventuales, el claustro, construcciones auxiliares, el antiguo huerto, el bosque y los jardines. El proyecto prevé integrar el conjunto en el Museo, abrir los espacios verdes al uso y disfrute de la ciudadanía y mantener la iglesia como salón de actos.

La Diputación había vinculado la revisión del presupuesto al encarecimiento de las obras. A este factor se suma la complejidad técnica y patrimonial del propio inmueble. Santa Clara, fundado en 1271 y transformado durante más de siete siglos, obliga a intervenir sobre arquitecturas y estratos históricos muy diferentes, algunos de ellos todavía insuficientemente documentados.

Las excavaciones arqueológicas iniciadas en junio constituyen en esta fase el principal condicionante del proyecto. Los trabajos de campo fueron programados inicialmente para extenderse durante cuatro meses y medio y comenzaron con un equipo integrado por 18 personas, al que está prevista la incorporación progresiva de especialistas.

El estudio se completa con trabajos de antropología, análisis de paramentos y antracología —el estudio de restos de madera y carbón—, entre otras disciplinas. La intervención comenzó en el claustro y en las zonas de las antiguas letrinas y tullas o almacenes agrícolas, y se amplió posteriormente al bosque y a la propia iglesia.

Una vez finalizado el trabajo de campo, deberán elaborarse la memoria técnica y los estudios complementarios. Sus conclusiones determinarán si es necesario modificar el proyecto arquitectónico para conservar estructuras, restos o elementos no previstos. La propia Diputación reconoce que la actuación está sometida a posibles adaptaciones en función de los hallazgos arqueológicos.

El proyecto ya había sido modificado para eliminar el depósito no visitable de restos arqueológicos que se planteaba inicialmente en los jardines. Según explicó Domínguez, la superficie del futuro museo será un 20 % menor que la contemplada en la propuesta anterior

Esto implica que los más de 28 millones de euros deben entenderse todavía como una previsión actualizada y no como una cifra definitivamente cerrada.

El proyecto ya había sido modificado para eliminar el depósito no visitable de restos arqueológicos que se planteaba inicialmente en los jardines. Según explicó Domínguez, la superficie del futuro museo será un 20 % menor que la contemplada en la propuesta anterior.

La actuación mantiene, no obstante, una construcción subterránea en el ámbito próximo al claustro y a los jardines. La Diputación ha indicado que tendrá usos distintos a los del depósito arqueológico, aunque todavía no ha concretado públicamente cuáles serán.

Trabajos arqueológicos en el recinto del convento, en los que participan una veintena de profesionales. / Rafa Vázquez / FDV

La repercusión más inmediata del nuevo escenario afecta al calendario de la actuación. La Diputación prevé solicitar la licencia de rehabilitación cuando disponga del informe de las excavaciones y aspira a sacar las obras a contratación antes de que finalice este año, siempre que la tramitación avance según lo previsto. Domínguez ha evitado, sin embargo, convertir esta previsión en un compromiso cerrado y asegura que intenta ser «lo más realista posible» al hablar de plazos.

El horizonte institucional sigue siendo 2027, año del centenario del Museo de Pontevedra. En 2023 se anunció que las obras de Santa Clara estarían terminadas para esa conmemoración y, en 2024, el actual gobierno provincial reiteró su deseo de que la rehabilitación estuviese completamente finalizada ese año.

La situación actual obliga, sin embargo, a afrontar todavía la conclusión de las excavaciones y de los informes, la eventual adaptación del proyecto, su revisión por Patrimonio si se introducen cambios, la licencia municipal y los procedimientos de licitación y adjudicación.

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A falta de conocer el proyecto definitivo y el plazo de ejecución que se establecerá para las obras, la sucesión de trámites pendientes convierte 2027 en un calendario muy improbable, más próximo ahora a un horizonte político y cultural que a una fecha de finalización garantizada.