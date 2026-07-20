‘Rosalía Ilustrada’: una exposición de 35 obras visuales inspiradas en los versos de la simbólica escritora llega al Pazo provincial

La Diputación de Pontevedra acoge la muestra dedicada a Rosalía de Castro en el vestíbulo del Pazo provincial hasta el 31 de agosto. Se compone de 35 obras de técnica manual realizadas por 34 artistas gallegos, entre ellos Miguelanxo Prado, Luís Davila, Xaquín Marín, Bea Lema, Elga Lamas, Suso Cubeiro o Kiko da Silva.

Las piezas, creadas con total libertad artística, expresan diferentes interpretaciones de los versos de la ilustre escritora, seleccionados por cada autor. Están realizadas en variados materiales y estilos; desde acuarelas, pasando por la tinta y el acrílico, hasta el bordado. Se inspiran en los escritos fundamentales de la literata, como “Follas novas” o “Cantares gallegos”.

Según palabras de este lunes del presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, este diálogo entre literatura y arte visual se suma al abanico de manifestaciones que ha inspirado la autora en diversos ámbitos, como la música. El poema “Negra sombra” se ve reflejado en una de las ilustraciones de “Rosalía Ilustrada”, pero también ha entrado en el repertorio del compositor gallego Xoán Montes o en el de Luz Casal.

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La exposición tiene su origen en una primera muestra organizada en 2004, con más de veinte obras. Ahora, se reedita con la suma de unos diez artistas destacados vinculados a la cultura gallega, como los citados Luís Davila o Bea Lema, y poniendo en valor no solo el símbolo de la escritora, sino también a creadores visuales de la comunidad.