La renovación del entorno de la ONCE desbloquea el crecimiento de Campolongo

El desarrollo urbano de Campolongo da un nuevo paso con la firma de un convenio entre el Concello de Pontevedra, la ONCE y los propietarios del polígono del barrio. El acuerdo permitirá modernizar la red de saneamiento y aguas pluviales de la zona, mejorar su movilidad y facilitar la construcción de alrededor de 200 nuevas viviendas.

La actuación contempla la instalación de un tramo de colectores subterráneos en terrenos destinados a viarios, con el objetivo de completar los servicios urbanísticos del perímetro de la antigua propiedad de la ONCE, una superficie de más de tres hectáreas.

Las obras comenzarán mañana, martes 21 de julio, y su finalización está prevista para marzo de 2027. La intervención afectará a las calles Alfonso X el Sabio, Pintor Rafael Alonso, Fernando I, Pintor Virxilio Blanco, Rúa das Perliñas y Camiño das Abilleiras.

Como contraprestación por las servidumbres necesarias para instalar la red subterránea, la ONCE abrirá una nueva calle perimetral. Por su parte, los propietarios del polígono cederán anticipadamente 1.043 metros cuadrados de terreno para permitir la urbanización de esta vía.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, explicó que el convenio hará posible urbanizar completamente el perímetro de los antiguos terrenos de la ONCE y completar las infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo residencial. «A partir de ahí, y tan pronto como sea posible, se podrá construir la promoción de más de doscientas viviendas prevista en los terrenos de la ONCE», señaló el regidor.

La nueva calle también supondrá una mejora relevante para la movilidad peatonal y rodada de la zona. Permitirá acceder con mayor facilidad al Centro de Recursos Educativos de la ONCE, al Centro Sur, al centro de empleo de la Fundación Xoán XXIII y al instituto Torrente Ballester. La actuación abrirá, además, una conexión directa desde el centro de la ciudad hacia San Brais y la parroquia de Salcedo, evitando que los peatones tengan que desviarse por la avenida de Vigo.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, destacó que el principal objetivo de la intervención es solucionar los problemas viarios y de canalización que afectaban tanto a las instalaciones de la organización como al conjunto de Campolongo. «Nuestra intención es resolver un problema que teníamos con el vial y, sobre todo, con las canalizaciones, para que toda esta zona cuente con los servicios necesarios para una buena urbanización», afirmó.

Sánchez Cánovas añadió que se trata de un proyecto importante para «crear valor en toda esta zona» y contribuir a la ampliación de una ciudad que, en sus palabras, «está creciendo y mejorando día tras día».

Durante el acto también intervino el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien recordó su vinculación personal con Pontevedra, a la que definió como «la mejor ciudad del mundo» por su calidad de vida.

Carballeda reafirmó el compromiso de la organización con el Centro de Recursos Educativos de Pontevedra, uno de los cinco existentes en España, y defendió la necesidad de seguir mejorando las oportunidades educativas de los menores ciegos o con discapacidad visual. «Lo que siempre hemos querido hacer, y volvemos a hacer ahora, es mejorarlo y ofrecer las mejores posibilidades educativas a nuestros niños», manifestó.

Fernández Lores también destacó la transformación social y deportiva experimentada en los antiguos espacios de la ONCE gracias a la colaboración entre las distintas instituciones.

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Entre las actuaciones desarrolladas se encuentra la incorporación al patrimonio municipal de la antigua residencia y del pabellón de la ONCE. El Centro Sur acoge actualmente la actividad de entidades como Amigos de Campolongo y la Coral Polifónica, además de otros colectivos sociales. En la antigua residencia funciona también un centro de Amencer con más de veinte plazas para personas con parálisis cerebral. A estas instalaciones se sumará una residencia de Cogami para personas usuarias de sillas de ruedas, que ocupará las dos plantas superiores del edificio y tendrá una capacidad similar. El antiguo pabellón, por su parte, es utilizado por equipos de taekwondo y esgrima. La zona dispone también de pistas de petanca, completando una oferta de espacios sociales, deportivos y de ocio que el Concello pretende reforzar con la nueva urbanización.