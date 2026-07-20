Pontevedra tiende un puente con China acogiendo a 21 estudiantes de Beijing para un programa de formación en comercio internacional

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) inaugura la octava edición del Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales, el DARI, un programa que combina la formación en comercio internacional, el aprendizaje de español y el descubrimiento cultural. Entre los participantes de esta edición hay seis estudiantes gallegos y veintiún alumnos chinos de la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Beijing (UIBE).

La relación entre la UIE, impulsada por Afundación, y la UIBE tiene más de una década. La universidad china, que se encuentra entre las más prestigiosas del país, escogió Pontevedra como uno de sus puntos clave en España por la cuestión del idioma. Los estudiantes se verán puestos a prueba a diario para practicar el español, al contrario que en ciudades como Madrid o Barcelona, donde extensión del inglés y del turismo chino es amplísima.

Como señaló en la presentación del programa la coordinadora de Relaciones Internacionales de la UIE, Begoña Jamardo, aquí estos estudiantes son “únicos”. “Todos os van a conocer; en el supermercado, en los restaurantes… Aquí en lo diario se habla muy poco inglés”, así lo expresó. Como apoyo, el programa incluye clases de español enfocado a los negocios y a la vida cotidiana.

La mayoría de este grupo, formado casi exclusivamente por mujeres, apenas lleva un año aprendiendo español. Algunas, incluso pocos meses. Nunca habían estado en España, pero a la primera mención de Zara, todas sabían de qué les estaban hablando. “Os gustará ir de compras. Iréis a Zara y conoceréis la empresa desde dentro”, les explicó Jamardo durante la bienvenida.

El DARI nutrirá hasta el 28 de agosto a los estudiantes con formación en el ámbito empresarial, pero también con visitas a empresas gallegas y actividades culturales. Jamardo destacó la inteligencia cultural como una importante característica de los futuros líderes.

Explicó para los alumnos gallegos y para los recién llegados que se van a encontrar con numerosas dificultades en la comunicación y no solo por el idioma, también por las diferencias culturales: “Vais a trabajar en equipo y tendréis que superar la frustración de aprender a comunicaros con gente de otros lugares”.

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La coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación, Carlota Sánchez, señaló la importancia cultural de que los estudiantes chinos llegasen en el momento justo para ver cómo España se corona campeona del Mundial. “El fútbol es algo muy importante aquí y vais a tener la suerte de ver todos los festejos relacionados con la victoria en el Mundial”, comentó. Las diferencias entre países se señalaron desde la perspectiva de la bienvenida, como una experiencia de aprendizaje a nivel académico y vital.