Las Noites de Música Antiga regresan al Museo de Pontevedra

La Diputación organiza en el Museo de Pontevedra la 16 edición de las Noites de Música Antiga, un programa de conciertos que este año se centrará en la música del período barroco. Del 16 al 30 de julio, pasan por el Edificio Castelao tres conjuntos especializados. El segundo de los conciertos será este viernes 24 de julio a las 19.00 horas en el Edificio Castelao, con la actuación de la formación portuguesa Iberian Ensemble.

El ciclo, dirigido por el profesor de la Universidade de Vigo Luis Costa Vázquez, se completa con otros dos conciertos: uno de ellos ya se celebró la pasada semana con Laia Terré & Lorenz Rupil y el segundo será el próximo jueves 30 de julio con los gallegos Teucro Trío. El acceso a todos los conciertos es libre hasta completar la capacidad.

Iberian Ensemble centrará su actuación de este jueves en el estilo galante, un modo de hacer que se desplegó por toda Europa entre 1730 y 1770 y que se caracteriza por la claridad de su expresión y por estar más dirigido a una recepción sensual e inmediata que a la abstracción intelectual. En este estilo se sitúan los compositores del programa de este concierto, en el que sonarán piezas de Johan Joachim Quantz, Joan Baptista Pla, Josep Pla y Carl Philipp Emanuel Bach.

La formación Iberian Ensemble fue fundada en 2012 por Alexandre Andrade con el objetivo de unir la investigación musicológica y la interpretación de la música ibérica de los siglos XVII, XVIII y XIX. Participó en prestigiosos festivales de música antigua en Portugal, España, Reino Unido, Croacia, Serbia, República Checa o Grecia. Sus miembros son intérpretes con una amplia formación académica especializada en la música antigua en diversas instituciones europeas y americanas. Además de formar parte de este grupo, desarrollan carreras artísticas propias en otros ámbitos y espacios, el que les confiere una elevada cualificación profesional y proyección.

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Además de Alexandre Andrade, en la dirección artística y flauta barroca, Iberian Ensemble está compuesto por Marina García-Bouso, violín barroco; Karen Barbosa, violonchelo barroco; Ivan Oliveira, tiorba y guitarra barroca; y Catarina Sousa, clavecín.