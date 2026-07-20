Nacen las "rutas sensoriais de marisqueo" por las playas de siete municipios costeros de Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha hecho este lunes balance de las 2.800 contrataciones y una inversión de 33,5 millones de euros para la activación del empleo en la provincia a través del plan +Provincia en estos tres años de mandato.

En una visita a la playa de Cabecera, en Poio, López destacó la importancia de este programa para mejorar todo tipo de servicios prestados por los municipios, incluido el mantenimiento de las playas, donde la Diputación Provincial, como anunció López, lanzará este mes una nueva iniciativa para promover el turismo sostenible denominada "Rutas Sensoriais de Marisqueo", que consta de 27 rutas guiadas en siete municipios costeros por el personal de las cofradías de pescadores para conocer la riqueza patrimonial de las playas.

La oferta incluye visitas guiadas a las siguientes playas en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa: Barra (Cangas de Morrazo), Deilán (Vilaboa), Os Placeres (Pontevedra), Ameixal, Combarro y A Seca (Poio), Compostela (Vilagarcía de Arousa), Aguiuncho (A Illa de Arousa) y Esteiro (Vilanova de Arousa).

"Hemos demostrado nuestro compromiso con los municipios, nuestro compromiso con el turismo de calidad y nuestro compromiso con un destino sostenible", declaró el presidente provincial en una reunión en la que también participó el alcalde de Poio, Ángel Moldes. La Línea 3 del programa +Provincia de la Diputación para la activación del empleo ha movilizado un total de 33,5 millones de euros para la contratación de 2.800 personas desempleadas en los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

López subrayó el "apoyo a todo tipo de servicios y especialmente en estos meses de verano los relacionados con el turismo y el mantenimiento de playas".

Este año, la Diputación Provincial facilita la contratación de 23 personas para trabajar en áreas como cultura, deporte, limpieza y también en turismo, servicio en el que incorpora dos técnicos así como seis personas encargadas del mantenimiento de playas.

En este municipio, la Diputación Provincial ha movilizado 900.000 euros que, al final del mandato, habrán permitido contratar a un total de 100 personas.

"Muchas veces pensamos que los fondos del Ayuntamiento son simplemente para obras, pero hay un aspecto muy importante relacionado con la contratación de personal y, en Poio, también con las playas. Para nosotros sería imposible tener las playas acondicionadas sin la colaboración de la Diputación", agradeció el regidor.

El programa "Rutas Sensoriais de Marisqueo", se integra en el proyecto Awaves que promueve la entidad provincial con fondos europeos para ofrecer rutas guiadas entre los meses de agosto y octubre. Residentes y visitantes pueden inscribirse gratuitamente en la página web de la Diputación Provincial en un catálogo compuesto por 27 rutas distribuidas por siete municipios costeros de la provincia.

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"Queremos brindar experiencias de calidad, por lo que estamos lanzando un proyecto para el cual hemos obtenido fondos europeos que permitirá al visitante o a los vecinos tener una experiencia diferente en las playas alrededor del marisqueo. Es una posibilidad de comprender la riqueza y el patrimonio alrededor de las playas de una manera diferente", explica el presidente.