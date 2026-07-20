Juan Magán abrirá y cerrará el ciclo Electrolatino de Costa Feira 2026

Juan Magán volverá a ser uno de los grandes protagonistas de Costa Feira 2026. El cantante y productor encabezará el ciclo "Electrolatino by Juan Magán", una de las novedades incorporadas a la programación del festival, con dos actuaciones previstas para los días 28 de julio y 18 de agosto en el recinto de conciertos de Sanxenxo.

Así lo anunció la organización del evento, que apuesta por dedicar cuatro jornadas consecutivas a la música urbana y latina. El ciclo se desarrollará los martes 28 de julio y 4, 11 y 18 de agosto, reuniendo sobre el escenario a algunos de los artistas más conocidos del género y ampliando la oferta musical del festival durante el verano.

La jornada inaugural, el 28 de julio, estará encabezada por Juan Magán, que compartirá cartel con José de Rico, Víctor Magán, Andrew y los DJs de Electrolatino. Una semana más tarde, el 4 de agosto, será el turno de Henry Méndez, Anthony & Meigo, Marc Magán y los DJ del ciclo. Más adelante, el 11 de agosto, la programación continuará con una nueva sesión de Danny Romero y Mar Lucas.

El cierre llegará el 18 de agosto, cuando Juan Magán regresará al escenario acompañado por Jay Santos y los DJ de Electrolatino, poniendo el broche final a un ciclo que busca convertirse en una de las principales propuestas de música de baile del verano gallego.

"Electrolatino by Juan Magán" se integrará en la programación general de Costa Feira 2026, que se celebrará entre el 24 de julio y el 22 de agosto en Sanxenxo. El festival ya ha confirmado actuaciones de Nicky Jam, Taburete, Loquillo, Delaossa y Xavibo, además de citas temáticas como "POP A Feira", consolidando una oferta que volverá a combinar diferentes estilos musicales durante cerca de un mes.

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Tras el crecimiento experimentado en las últimas ediciones, Costa Feira mantiene su apuesta por reunir en Sanxenxo a artistas nacionales e internacionales y consolidarse como una de las principales citas musicales del verano en Galicia. Con este formato, Costa Feira amplía su programación y refuerza la presencia de artistas vinculados a la música latina y comercial, un género que en los últimos años ha ganado peso dentro de los festivales nacionales. La organización confía en que el ciclo atraiga tanto al público habitual del evento como a nuevos asistentes interesados en este tipo de espectáculos.