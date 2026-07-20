La Feria Taurina de la Peregrina abre la venta de abonos en Pontevedra

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 ha iniciado ese lunes el periodo de adquisición preferente de entradas para los dos festejos programados este verano en la Plaza de Toros de Pontevedra. Durante cuatro jornadas, hasta el 23 de julio, los aficionados podrán retirar sus localidades con un descuento del 10 % sobre el precio oficial en la taquilla del coso pontevedrés.

La empresa organizadora recuerda que las entradas reservadas que no sean retiradas durante ese plazo pasarán a estar disponibles para el público general a partir del 24 de julio. Ese mismo día y el 25 de julio también se abrirá un periodo para quienes deseen cambiar su localidad habitual o adquirir un nuevo abono con derecho de reserva para la edición de 2027.

El cartel de este año estará formado por dos corridas. La primera, el 8 de agosto, reunirá a Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque, mientras que la segunda, prevista para el 9 de agosto, contará con Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez.

En las inmediaciones de la plaza, varios aficionados consultados valoran positivamente el nivel de los carteles, aunque lamentan que la feria haya reducido su programación respecto al pasado año.

Adolfo, malagueño afincado en Pontevedra desde hace años y habitual de los festejos, considera que "dos corridas saben a poco", aunque reconoce que "hay que aceptarlo". Aun así, destaca la calidad de los toreros anunciados y asegura que el cartel "es bueno".

Una opinión similar comparte Manuel, abonado desde hace años. Recuerda que la edición anterior contó con tres festejos y cree que mantener ese formato sería "mejor para la feria". No obstante, considera que los diestros anunciados son "grandes figuras" y confía en que vuelvan a atraer al público a los tendidos.

José, que ha retomado este año su asistencia después de un tiempo sin acudir a la plaza, también destaca el nivel de los carteles. Aunque reconoce que hay algunos nombres que todavía no conoce, se muestra optimista y cree que "seguro que lo hacen bien".

La empresa organizadora mantiene la previsión de iniciar la venta general una vez concluya el periodo preferente. Mientras tanto, las peñas taurinas deberán confirmar sus reservas antes del 24 de julio y la taquilla permanecerá cerrada el día 26 antes del inicio del proceso ordinario de venta.

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