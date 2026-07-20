Las demandas de los barrios marcan un Pleno con acuerdos unánimes sobre Mollavao y Monte Porreiro

Las necesidades pendientes de los barrios y las parroquias ocuparon buena parte del Pleno ordinario de julio del Concello de Pontevedra. La sesión dejó acuerdos unánimes para impulsar mejoras en Mollavao y Monte Porreiro, reforzar el mantenimiento de las playas y facilitar la recuperación del teleclub de Campañó, además de un debate más amplio sobre la limpieza y la prestación de servicios en el conjunto del municipio.

Una veintena de vecinos de Mollavao siguió presencialmente la sesión para reclamar que el acuerdo político no se quede en una declaración de intenciones y se traduzca en compromisos, plazos y obras concretas.

Los asistentes permanecieron en pie durante el debate como muestra de su descontento por la falta de actuaciones que, según denuncian, arrastra el barrio desde hace décadas. La Asociación Veciñal Mollavao valoró que los tres grupos municipales coincidiesen en la necesidad de intervenir, aunque advirtió de que las «buenas palabras» deben convertirse ahora en resultados visibles.

La moción, presentada por el PSdeG-PSOE y modificada durante el debate con aportaciones del BNG y del Partido Popular, reúne medidas relacionadas con la movilidad, la urbanización, los servicios públicos, el mantenimiento de los espacios y la conexión del barrio con otras zonas de la ciudad.

Entre las propuestas figura la reforma de Rosalía de Castro y la construcción de una nueva conexión viaria con la avenida y la autovía de Marín. También se plantea revisar los sentidos de circulación de calles como Licenciado Molina y Simón Bolívar, mejorar el vial sin salida situado a la altura de los números 45, 47 y 49 de Rosalía de Castro y estudiar la creación de espacios de convivencia con prioridad peatonal.

El acuerdo reclama igualmente una reorganización de los usos bajo el viaducto de la AP-9. La propuesta debatida plantea concentrar las instalaciones deportivas, los servicios y las zonas de ocio en el tramo comprendido entre Rosalía de Castro y la avenida de Marín.

Los grupos coincidieron también en la necesidad de mantener y ampliar el parque infantil, mejorar la pista de skate, avanzar en la compra del antiguo transformador de Fenosa para convertirlo en un centro social y completar la recuperación municipal de la parcela de los Circos.

Otro de los problemas abordados fue la presencia de vehículos abandonados. El PSOE denunció que algunos coches retirados de otros lugares de Pontevedra fueron trasladados a Mollavao y reclamó la adjudicación definitiva del nuevo servicio municipal de retirada de vehículos, pendiente desde hace varios años.

La moción incorpora además peticiones dirigidas a otras administraciones. A la Xunta de Galicia se le solicita que busque una nueva ubicación para el parque infantil presupuestado en 70.000 euros que no pudo construirse junto a Rosalía de Castro por afectar a terrenos de Costas.

También se reclama el mantenimiento de las aceras de la carretera vieja de Marín y la restricción del tráfico pesado por esta vía una vez que exista una alternativa segura de acceso desde la autovía a las instalaciones industriales y portuarias.

Al Gobierno de España se le pide que estudie y ejecute esa nueva conexión para los camiones, incluya el viaducto de la AP-9 en el plan estatal contra el ruido y adopte medidas para reducir las molestias que sufren los residentes, entre ellas la sustitución de las juntas de dilatación deterioradas y la instalación de pantallas acústicas.

La propuesta incluye asimismo el desarrollo del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Concello para construir una plaza pública y viviendas protegidas en los terrenos de los antiguos chalés militares. También plantea que una eventual nueva comisaría de la Policía Nacional en la Casa del Mar contribuya a mejorar y recuperar la fachada marítima.

El portavoz socialista, Iván Puentes, defendió que las propuestas partían de las demandas trasladadas por los propios residentes y reclamó que los proyectos municipales se presenten y consensúen previamente con la asociación vecinal.

Desde el gobierno local, Xaquín Moreda recordó que el Concello ya había mantenido reuniones con la nueva entidad y con otros vecinos de la zona. También señaló que parte de las actuaciones reclamadas ya estaban en marcha o en fase de negociación, como la reforma de Rosalía de Castro, la nueva conexión viaria, la compra del antiguo transformador, la adquisición de la finca de Malvar y la recuperación de la parcela de los Circos.

El Partido Popular apoyó la moción, aunque su concelleiro Guille Juncal acusó al gobierno municipal de haber mantenido Mollavao durante demasiados años en una situación de «maltrato y olvido». El edil defendió la necesidad de extender el denominado modelo urbano de Pontevedra a todos los barrios y parroquias.

La unanimidad fue recibida con satisfacción por los vecinos presentes que, no obstante, reclaman que el respaldo político se traduzca ahora en inversiones, calendarios y actuaciones concretas.

La Asociación Vecinal Mollavao recuerda que el barrio presenta una especial complejidad por la superposición de competencias entre el Concello, la Xunta, el Gobierno de España, Costas, las administraciones titulares de las carreteras, la concesionaria de la AP-9 y diferentes propietarios privados.

En la zona viven alrededor de 4.000 personas, según los datos aportados por la entidad, que considera que esa dispersión de responsabilidades no puede seguir utilizándose para retrasar las soluciones.

«Llevamos cerca de tres décadas sintiéndonos desamparados, viendo cómo las responsabilidades pasan de una administración a otra mientras muchas de nuestras necesidades permanecen sin atender», afirmó el portavoz de la asociación, Mateo González.

La reforma de Rosalía de Castro y la nueva conexión viaria comenzaron a anunciarse en 2017. Nueve años después, los vecinos reconocen que las obras parecen estar próximas, pero advierten de que esa actuación no resolverá por sí sola todos los problemas de Mollavao.

Los vecinos invitan a los integrantes de la Corporación a recorrer las calles del barrio para conocer directamente las necesidades que están trasladando. Consideran que muchos de los problemas se comprenden mejor sobre el terreno. También piden al Concello que asuma un papel activo como interlocutor ante las demás administraciones, concesionarias y empresas privadas. Aunque algunas de las actuaciones no sean de competencia municipal directa, reclaman que el gobierno local defienda los intereses del barrio y presione a las entidades responsables para solucionar las deficiencias.

Monte Porreiro y las playas

El Pleno también aprobó por unanimidad una propuesta del Partido Popular para garantizar una inversión «real, planificada y efectiva» en Monte Porreiro y completar los servicios e infraestructuras pendientes del barrio.

Durante el debate, la concelleira popular Silvia Crespo defendió la necesidad de reforzar las actuaciones en la zona. Por parte del gobierno local, Alberto Oubiña repasó diferentes proyectos e inversiones municipales ya ejecutados o previstos en Monte Porreiro.

El barrio apareció también en la propuesta para mejorar y poner en valor las playas del municipio, igualmente respaldada por todos los grupos. El texto se refería a los arenales de Monte Porreiro, Ponte Sampaio y Os Praceres.

La concejala del PP Raquel Martínez reclamó un plan integral que incremente la frecuencia de limpieza y mantenimiento, revise el mobiliario urbano, refuerce el socorrismo y los medios de primeros auxilios y mejore la cartelería informativa.

La iniciativa plantea además un mayor seguimiento de la calidad del agua, actuaciones de promoción, medidas de accesibilidad universal, sistemas de certificación de calidad y la presentación anual de un informe sobre el estado de las playas.

Moreda aseguró que muchas de las actuaciones solicitadas ya se estaban desarrollando y advirtió de que, al encontrarse la temporada avanzada, algunas de las nuevas medidas tendrían que aplicarse a partir del próximo año.

Por otra parte, y fuera del orden del día, la Corporación aprobó por unanimidad la incorporación del teleclub de Campañó al inventario municipal de bienes y derechos.

La concelleira Eva Vilaverde explicó que el inventario se encuentra en proceso de actualización y que se había detectado que el inmueble cedido en su momento al Concello no figuraba formalmente en la relación de propiedades municipales.

Noticias relacionadas

El edificio sufrió daños durante los últimos temporales, que levantaron parte de la cubierta. El Concello solicitó una subvención para acometer la reparación, pero necesita que el inmueble esté incorporado al inventario para poder financiar y ejecutar la actuación.