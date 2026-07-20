La convivencia de los ingenieros informáticos en Sanxenxo

El Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organizó el pasado sábado, 18 de julio, la VII Jornada de Convivencia para colegiadas, colegiados y sus familias.

Se diseñó un programa de ocio variado en el que participaron más de 60 personas. La mañana comenzó con la visita a las bodegas Paco & Lola, situadas en Meaño, donde se hizo un recorrido por las instalaciones y una cata de vinos para los adultos, mientras que los más pequeños disfrutaron con una sesión de magia con el mago Kiko Pastur.

También en las bodegas, los profesionales del CPEIG y sus familias pudieron asistir a una conferencia motivadora al frente de la piragüista canguesa Teresa Portela, medallista olímpica y la deportista española con más participaciones en los Juegos Olímpicos, con presencia en siete ediciones del principal evento deportivo internacional multidisciplinario del mundo.

Portela disfrutó de una agradable mañana con los directivos y colegiados del CPEIG, con quien tuvo la oportunidad de compartir su historia y reflexionar sobre la superación, el esfuerzo y la constancia que hay detrás de cada reto. “Fue un verdadero placer vivir y compartir este momento con todos vosotros”, señaló en su despedida a la familia del CPEIG.

Noticias relacionadas

A mediodía, el grupo se trasladó la Aventura Dakart, en Sanxenxo, donde compartieron un almuerzo y una tarde cargada de actividades al aire libre, como tirolina, circuitos arbóreos, canoas, minigolf, aquatic bikes, rocódromo o los toboganes acuáticos.