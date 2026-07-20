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El Concello de Poio conmemorará el Día de Galicia en San Martiño con un reconocimiento a sus corales

El sábado 25 de julio se celebrará un homenaje a las personas vinculadas a la cultura del municipio, y se puede solicitar una bandera de regalo

Poio se prepara para celebrar este sábado el Día de Galicia

Poio se prepara para celebrar este sábado el Día de Galicia / FdV

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Marta Abal

Poio

Poio conmemorará el Día de Galicia con un acto institucional que tendrá lugar en San Martiño, en la parroquia de San Xoán. Durante la celebración, y por tercer año consecutivo, se rendirá homenaje a personas y entidades vinculadas a su cultura.

En esta ocasión, el reconocimiento será para las tres corales de Poio: el Coro Virxe da Renda, de Combarro; el Coro Virxe de Fátima, de Campelo; y la Coral de Poio, en agradecimiento a su implicación en la conservación y difusión de la música coral y a su contribución al enriquecimiento de la vida cultural y social del municipio.

El alcalde, Ángel Moldes, quiere destacar el "importante tejido asociativo" de Poio y la labor que realiza en pro de la tradición. Además, el Concello busca dar protagonismo a las zonas más rurales, y por ello elige San Martiño como epicentro de este año.

La celebración comenzará a las 12:00 horas e incluirá, además del homenaje a las corales, el reparto de banderas de Galicia y un regalo oficial a las nuevas entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones durante el último año, así como las actuaciones de la agrupación Vides Novas y de Juan Mariño, director de la Escuela de Acordeones de Campelo-Poio.

Las entidades que recibirán este reconocimiento serán la Asociación de Mulleres Rurais Pedra Furada de Samieira, el Club de Fútbol Veteráns de Raxó y la Asociación Cultural, Gandeira e Deportiva Os Miradores.

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Todas las personas que deseen recibir una bandera de Galicia podrán solicitarla previamente llamando al teléfono 986 770 001 o enviando un mensaje por WhatsApp al 698 138 166.

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