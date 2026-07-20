El Concello de Poio conmemorará el Día de Galicia en San Martiño con un reconocimiento a sus corales
El sábado 25 de julio se celebrará un homenaje a las personas vinculadas a la cultura del municipio, y se puede solicitar una bandera de regalo
Marta Abal
Poio conmemorará el Día de Galicia con un acto institucional que tendrá lugar en San Martiño, en la parroquia de San Xoán. Durante la celebración, y por tercer año consecutivo, se rendirá homenaje a personas y entidades vinculadas a su cultura.
En esta ocasión, el reconocimiento será para las tres corales de Poio: el Coro Virxe da Renda, de Combarro; el Coro Virxe de Fátima, de Campelo; y la Coral de Poio, en agradecimiento a su implicación en la conservación y difusión de la música coral y a su contribución al enriquecimiento de la vida cultural y social del municipio.
El alcalde, Ángel Moldes, quiere destacar el "importante tejido asociativo" de Poio y la labor que realiza en pro de la tradición. Además, el Concello busca dar protagonismo a las zonas más rurales, y por ello elige San Martiño como epicentro de este año.
La celebración comenzará a las 12:00 horas e incluirá, además del homenaje a las corales, el reparto de banderas de Galicia y un regalo oficial a las nuevas entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones durante el último año, así como las actuaciones de la agrupación Vides Novas y de Juan Mariño, director de la Escuela de Acordeones de Campelo-Poio.
Las entidades que recibirán este reconocimiento serán la Asociación de Mulleres Rurais Pedra Furada de Samieira, el Club de Fútbol Veteráns de Raxó y la Asociación Cultural, Gandeira e Deportiva Os Miradores.
Todas las personas que deseen recibir una bandera de Galicia podrán solicitarla previamente llamando al teléfono 986 770 001 o enviando un mensaje por WhatsApp al 698 138 166.
- De Pontevedra a la final del mundial por 8.900 euros
- Bigsound reúne a 35.500 personas y deja 19,5 millones de impacto en Pontevedra
- El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el lunes paradas en Portonovo y nuevas frecuencias
- Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9
- Desarticulada una violenta banda que saqueó bares de Ponte Caldelas y O Rosal y maniataba a los empleados
- «Soy el que buscáis»: los policías relatan la confesión del acusado de quemar a su expareja en Vigo
- Del esplendor termal a las ruinas: 120 años del Balneario del Lérez
- Verducido, sin asfalto tras invertir 1,5 millones en la red de alcantarillado