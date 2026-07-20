El Concello de Marín destaca la afluencia de público y el impacto económico de las Festas do Carme

La elevada participación ciudadana, el buen ambiente y el impacto económico generado en la hostelería. Esas son las claves por las que el concello de Marín hace un balance "muy positivo" de las Festas do Carme 2026.

Durante más de una semana, las distintas actividades programadas reunieron a miles de personas en las calles de la villa. Los conciertos, las actuaciones musicales, las propuestas culturales, deportivas y familiares registraron una importante afluencia de público, con las principales plazas y espacios festivos llenos durante buena parte de la programación.

Uno de los momentos más destacados fue la coincidencia de las fiestas con la fase final del Mundial de fútbol. El Concello habilitó una pantalla gigante en la Alameda para seguir los encuentros de la selección española, un espacio que se convirtió en el centro de la celebración tras la victoria en la final. Según el ejecutivo municipal, la respuesta de vecinos y visitantes superó las expectativas y permitió compatibilizar la programación festiva con el seguimiento del campeonato.

El gobierno local subraya también el efecto de las fiestas sobre la economía local. La elevada presencia de visitantes se tradujo, según el Concello, en una intensa actividad para bares, restaurantes, terrazas y establecimientos comerciales, especialmente durante las jornadas con mayor programación musical.

El Ayuntamiento destaca además la llegada de numerosos visitantes procedentes de distintos municipios de Galicia, con una importante presencia de jóvenes de Pontevedra y de la comarca, así como el incremento registrado en el uso del transporte público durante los días de mayor afluencia.

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Otro de los aspectos valorados por el ejecutivo municipal fue la ampliación del funcionamiento de las atracciones hasta el domingo manteniendo los precios reducidos del Día del Niño, una medida que, según el Concello, tuvo una buena acogida entre las familias y favoreció la actividad de los feriantes.