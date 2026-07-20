Celeste Garrido proyecta su obra en las pantallas de Times Square

La artista Pontevedresa Celeste Garrido Meira vuelve a exhibir una de sus obras en las pantallas de Times Square, en Nueva York, dentro del programa "Spanish Art in New York", una iniciativa que reúne una selección de creaciones de artistas españoles en uno de los espacios publicitarios más reconocibles del mundo.

La obra elegida para esta edición lleva por título "Esencia y Presencia" (2026) y se pudo ver durante un minuto cada hora a lo largo de toda la jornada del sábado 18 de julio. Es la tercera ocasión en la que la artista nacida en Marín, Celeste Garrido, participa en este escaparate artístico. En su primera presencia presentó "Torturas femeninas", una de sus obras más conocidas, mientras que en la segunda apareció en las pantallas de Times Square con motivo del reconocimiento de un doctorado “honoris causa” concedido por el Instituto Socrático Americano de México dentro de una iniciativa impulsada por MORE Latinoamérica.

En esta ocasión, la artista presenta un proyecto que vincula arte e investigación. Según explica, "Esencia y Presencia" forma parte de un estudio desarrollado junto a la investigadora rusa Olga Lloyd y con la colaboración de Iskra Katsarska, representante en Europa de la tecnología CODER. La propuesta explora la relación entre la creadora y su obra mediante el análisis de frecuencias registradas por este sistema, una línea de trabajo con la que Garrido busca profundizar en el proceso creativo y en el vínculo entre el artista y sus creaciones.

La artista sostiene que esta investigación pretende aportar una nueva perspectiva sobre la creatividad y la inspiración artística, una hipótesis en la que continúa trabajando a través del estudio de diferentes obras de su producción.

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La participación de Garrido se enmarca en una iniciativa impulsada por Santana Art Gallery y Galería Oriente y Occidente, dirigida por Enriqueta Hueso, cuyo objetivo es dar visibilidad al arte español en un contexto internacional y acercar el trabajo de artistas nacionales al público que cada día recorre Times Square.