Así celebró Pontevedra la segunda estrella de España

Hubo que aguardar a la prórroga, igual que en 2010, para ver como España se hacía con su segundo Mundial de fútbol, pero después de casi dos horas de tensión, el gol de Ferrán Torres ante Argentina desataba la euforia en Pontevedra y toda la comarca, con miles de personas congregadas en bares y sus terrazas y ante las pantallas gigantes instaladas en la capital, en Marín, en Sanxenxo, en Ponte Caldelas, en Caldas...

Ambiente en la Alameda de Pontevedra / FdV

En Pontevedra, después de unos días de controversia entre la Diputación y el Concello sobre la ubicación, la entidad provincial instalaba no una sino dos pantallas en la Alameda y ya desde tres horas antes del inicio del partido, los aficionados, ataviados con camisetas rojas y, sobre todo, blancas de la selección, se concentraban en sus inmediaciones, pertrechados con "víveres" para aderezar la espera y el propio partido.

Celebración en Ponte Caldelas / FdV

Y hubo que esperar para desatar la euforia. Al filo de la medianoche se certificaba la victoria sobre los argentinos y las calles se convirtieron en una fiesta, como ocurrió en Poio, donde una pantalla de grandes dimensiones instalada en la Praza da Chousa de Combarro ofreció el partido a los vecinos.

En Sanxenxo, la Praza de Fonte de Ramos, que ha sido el escenario de los partidos de la Roja durante el Mundial en la villa turística, volvió a vivir una noche inolvidable, llena de emoción, cánticos y banderas.

Praza de Fonte de Ramos en Sanxenxo / FdV

La segunda estrella en la camiseta española se convirtió en el broche de oro a las Festas do Carme de Marín, que centralizó en la Alameda el seguimiento de la Copa del Mundo durante todo el programa festivo desde el mismo día del pregón, el pasado día 10, pregón a cargo del Marín CF y que se adelantó dos horas para no coincidir con el partido de España de aquel día, contra Bélgica.

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En Poio, la cita mundialista fue en Combarro / FdV

En estos y otros muchos municipios llegaba la fiesta después de un tenso partido. Muchos bares de la capital se convirtieron también en pequeños estadios, con sus terrazas habilitadas para ver el partido en una tarde-noche de mucho trabajo para todos ellos.