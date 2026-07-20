Xosé Manuel Fernández Abraldes, actual alcalde de Barro, optará a la reelección en 2027 al frente de la lista del BNG

El actual alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (Perdecanai, 1961), fue elegido el pasado viernes, por unanimidad en la asamblea local del BNG como candidato a la alcaldía de Barro de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 con el objetivo de revalidar un cargo que ocupa desde 2015.

Abraldes agradeció el apoyo recibido y mostró su compromiso con los vecinos, recordando que «queda mucho por hacer». El candidato subrayó que el trabajo realizado hasta ahora «es la base sobre la que seguir avanzando», y destacó que «en estos años vamos a recoger los frutos del trabajo que llevamos haciendo».

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La militancia del BNG en Barro reafirmó así su respaldo a un proyecto político que tiene como objetivo «continuar la transformación del municipio, manteniendo el rumbo de gestión próxima y comprometida con los vecinos, y preparando ya el trabajo de cara a las próximas citas electorales», según destaca el BNG en un comunicado.