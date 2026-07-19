Verducido, sin asfalto tras invertir 1,5 millones en la red de alcantarillado

Las obras de ampliación de la red de saneamiento de Verducido, que supusieron una inversión municipal de 1.527.175 euros, han dejado tramos sin asfaltar, arcenes sin acondicionar y desniveles entre la calzada y los márgenes, según denunció este domingo el portavoz del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez.

El dirigente popular visitó la zona acompañado por el concejal Martín Martínez para comprobar el resultado de la segunda fase de la actuación, ejecutada en el norte de la parroquia. Domínguez calificó de «incomprensible» el acabado de unos trabajos de este importe y aseguró que las márgenes presentan también vegetación y transiciones irregulares.

El PP reclamó que se complete el asfaltado del recorrido afectado por las obras y que se acondicionen las cunetas y los laterales de la carretera. También solicitó la creación de una pequeña senda peatonal que permita a los vecinos desplazarse con mayores garantías de seguridad.

Domínguez extendió sus críticas al estado de otros caminos municipales de Verducido, cuyo deterioro atribuyó al paso continuado de vehículos y a la falta de mantenimiento. El portavoz popular acusó al Gobierno local del BNG de centrar sus actuaciones de asfaltado en las calles del casco urbano mientras las parroquias quedan fuera de las inversiones.

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«Se anuncian planes de asfaltado, pero el rural vuelve a quedar al margen», afirmó Domínguez, quien sostuvo que esta situación se repite desde hace años. El PP pide al Concello que incorpore las carreteras de las parroquias a las próximas actuaciones de mejora del firme.