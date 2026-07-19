Sanxenxo cancela hasta septiembre casi todas las obras para no interferir con el turismo

El Concello de Sanxenxo cancela la mayor parte de las obras municipales durante el verano, para no interferir en la actividad turística, y esperará hasta septiembre para iniciar una serie de actuaciones relevantes que en su mayoría están adjudicadas o lo estarán próximamente. Es el caso de la humanización del núcleo rural de Aios (674.190 euros) que tiene un plazo de ejecución de cinco meses, la humanización del núcleo rural de Padriñan (449.765) cuya realización está prevista en cuatro meses, la segunda fase del mercado (5.345.000 y ya preadjudicado) que necesitará 16 meses, aunque la empresa se compromete a reducirlo a once, el sendero por las rocas que conecta el paseo de Silgar y el parque de punta Vicaño y la sustitución de la pasarela de madera de la playa de Baltar (1.799.985 euros) que va a requerir de cinco meses.

Ademas de estas actuaciones de más envergadura, están previstas otras tres mejoras de menor presupuesto. La pérgola de las gradas del campo de fútbol municipal de Baltar (60.475 euros), la instalación de las gradas en el pabellón de deportes de Nantes (69.000) y la mejora de un acceso en Gondar (63.521 ).

Por otro lado, hay otros proyectos recién acabados o pendientes de pequeños detalles, como la segunda fase de del adoquinado de Silgar y las mejoras del paseo, las humanizaciones del entorno de la capilla de Arra y del pabellón de Baltar, la rehabilitación de A Telleira, las mejoras de los campos de fútbol de Noalla, O Revel y Baltar y la reforma del antiguo colegio o Cruceiro, ahora denominado edificio socio educativo As Lagoas y al que solo le falta el mobiliario.

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Por último, hay dos actuaciones más en marcha que no interfieren en la actividad turística, y, por tanto, seguirán, la reforma integral del edificio de usos múltiples de Portonovo y la humanización del Camiño do Castro en Dorrón.