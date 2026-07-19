Pesan los 32 años del edificio de Belas Artes: «Necesitamos un hogar nuevo»

El campus de Pontevedra nació en 1990 y cuatro años después estrenaba su primer edificio, la Facultade de Belas Artes, tras la rehabilitación del antiguo cuartel del San Fernando, comprado por el Concello a Defensa. Pero 32 años después, este inmueble ya no parece ser adecuado para albergar esta titulación. Así lo señalan tanto la más que probable próxima decana, Carmen Hermo, como su predecesor y actual decano en funciones, Xosé Manuel Buxán.

Hermo es la única candidata al decanato, y todo apunta a que a finales de mes asumirá el cargo. Deja claro que «necesitamos un hogar nuevo, un edificio realizado ad hoc para nuestra profesión». Esta necesidad, añade, es algo «que, evidentemente, tendremos que hablar con la nueva rectora», la recién nombrada Carmen García Mateo. Hermo defiende «mirar con cariño» la posibilidad de cesión del Concello a la UVigo de la parcela de Tafisa y aboga por «buscar un buen proyecto que nos sirva tanto a Belas Artes como a Diseño, que tienen el mismo problema que nosotros». No obstante, pese a que «lo ideal sería un edificio nuevo», incide también en la importancia de acometer los arreglos necesarios en las actuales instalaciones para «no estar en precario mientras no llegan las ideales».

Xosé Manuel Buxán, decano saliente / FdV

Algo parecido dice Buxán, elegido decano en septiembre de 2019 y en marzo de 2023 y ahora en funciones hasta su previsible relevo a finales de mes.

Destaca como aspectos positivos de su mandato la puesta en marcha, en el presente curso, del Máster en Creación Artística Contemporánea, con el que la facultad recuperaba los estudios de máster. Pero entre los «negativos» sitúa en primer lugar que «seguimos teniendo un edificio que nos da muchas complicaciones», así como el hecho «de que no conseguí en este tiempo consensuar con el profesorado un nuevo plan de estudios» para el Grado de Belas Artes, «a lo que un equipo de trabajo dedicamos muchas horas y muchas reuniones».

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Entre los objetivos para el futuro, Carme Hermo destaca la convivencia como aspecto «más importante» de su propuesta, pero insiste en que está condicionado por las limitaciones del antiguo cuartel de San Fernando, «un edificio que fue rehabilitado en 1994 y que ya tiene sus achaques».