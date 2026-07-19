Más de dos mil extranjeros están afiliados a la Seguridad Social, el doble que en 2021

La población extranjera que reside en Pontevedra no solo hace que el padrón de habitantes mantenga una evolución positiva, sino que también sostiene la nómina de la Seguridad Social. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero pasado residían en Pontevedra 83.934 habitantes, y el 6,5% de ellos son extranjeros, un total de 5.480. Es la cifra más alta de su historia. Y de forma paralela, los pontevedreses de nacionalidad de otros países de alta en la Seguridad Social también es la más elevada.

Por primera vez Pontevedra supera los dos mil extranjeros afiliados. En concreto son 2.069, según los datos de mayo pasado del Instituto Galego de Estatística (IGE) lo que significa que en solo cinco años se ha duplicado este particular censo. En marzo de 2021 eran apenas 1.050 los foráneos en esta situación, el 4% de todos los pontevedreses afiliados.

Los cotizantes de la Seguridad Social en Pontevedra se multiplican exponencialmente solo entre la población extranjera. En junio de 2024 había en Pontevedra un total de 30.917 personas inscritas en alta laboral y afiliadas a la Seguridad Social y que residen en el municipio (no se incluyen por tanto las personas que trabajando en la capital están empadronados en otros concellos). Ahora son 31.658. De este total, 29.589 personas tienen nacionalidad española y 2.059 extranjera.

En el cómputo global de pontevedreses en alta laboral y afiliados al régimen común, la tabla se ha incrementado en un 21% en la última década. Pero son los extranjeros los que sostienen buena parte de este aumento. En diez años se pasó de 799 afiliados a los 2.069 actuales, un 160% más.

Por edades, los pontevedreses de entre 45 y 49 años conforman el grupo más numeroso de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social (5.254), seguidos de los que tienen entre 50 y 54 años (un total de 5.053). Los menores de 30 años apenas representan el 11% del total de afiliados, con solo 3.62 inscritos, mientras que el grueso de estos trabajadores es de personas es de 50 años o más, casi 13.000. Y dos mil de ellos superan los 60 años.

Los sectores del comercio y de la sanidad aportan a tres de cada diez trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la ciudad de Pontevedra, con lo que se vuelve a poner de manifiesto que los servicios, tanto privados como públicos, tienen un peso importante en la economía local.

De todas las altas, casi un 30% corresponden a comercio y sanidad: un 17% al comercio y a la reparación de vehículos de motor y motocicletas y un 13% a las actividades sanitarias y de servicios sociales.

Hay otros sectores que también suponen una interesante aportación de afiliados. Destaca, por ejemplo, el de los trabajadores de las industrias extractivas y la industria manufacturera: productos minerales, industria agroalimentaria, madera, papel, muebles, metalurgia, material de transporte y grandes reparaciones industriales. Son Casi el 9% del total. También hay que señalar el papel de la hostelería, con más de un 8% de los trabajadores. Asimismo, la administración pública y defensa representa un 8% de afiliados a la Seguridad Social a nivel local, mientras que la Educación y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento suponen otro 12%.

Por su parte, el empleo autónomo también avanza en Pontevedra y en buena parte de su área de influencia en 2026. Según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), elaborados a partir del RETA, el conjunto de los municipios analizados pasó de 12.361 trabajadores autónomos el 1 de diciembre de 2025 a 12.473 el 1 de abril de 2026. Son 112 autónomos más, lo que supone un crecimiento del 0,9% en apenas cuatro meses.

Noticias relacionadas

La mejora se concentra especialmente en los concellos con mayor peso económico y demográfico, aunque también aparecen crecimientos porcentualmente relevantes en municipios pequeños como A Lama, Campo Lameiro o Cerdedo Cotobade. En el conjunto de la provincia, el RETA pasa de 67.661 a 68.069 autónomos, con un incremento de 408 afiliados. El área pontevedresa aporta 112 de esos nuevos autónomos, algo más de una cuarta parte del crecimiento provincial del periodo.