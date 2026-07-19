Más "lombos" en la ciudad de Pontevedra: se añaden y corrigen pasos elevados en cuatro calles

El primero se instaló hace más de dos décadas, en 2003, y desde entonces la cifra se ha multiplicado. Se trata de los «lombos», o reductores físicos de velocidad o pasos de peatones elevados. En 2022, el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) cifró entonces en 597 los instalados en el casco urbano, sin incluir los del rural.

Pero ese número ya quedó desfasado. De hecho, el Concello ha ejecutado en las últimas semanas más «lombos». El Concello acaba de completar diversas actuaciones de «mejora peatonal y eliminación de barreras arquitectónicas» en cuatro calles la ciudad.

Según el gobierno local, estos trabajos, ejecutados a través de la Concejalía de Servizos Urbanos Básicos que dirige Xaquín Moreda, responden a «deficiencias de accesibilidad previamente detectadas, pasos peatonales que estaban mal resueltos y sugerencias de los vecinos».

«Estas obras no constituyen una meta definitiva ni un hecho aislado, sino que son parte de un trabajo diario y permanente que el Concello continuará desarrollando en el tiempo para mejorar las calles», señala Moreda.

Las obras de esta semana se ejecutaron en cuatro calles. En la rúa Portugal, donde se resolvió la accesibilidad y el calmado de tráfico mediante la ejecución de dos pasos peatonales elevados y un «lomo de asno», una elevación del asfalto. En la calle Carrasqueira se corrigió la seguridad viaria con la instalación de un paso peatonal elevado frente al Burger King y un «lomo de asno» a la altura del número 13.

En la calle Gaitero de Soutelo se construyó un nuevo paso peatonal elevado en el tramo final de la calle (a modo de plataforma) para «dar respuesta a las necesidades de seguridad peatonal detectadas en ese sector»

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Por último, en la calle Tablada se procedió a la ampliación de un paso peatonal elevado que estaba mal resuelto en su configuración anterior. Estas actuaciones puntuales se realizaron con cargo al contrato de mantenimiento urbano que desarrolla la empresa Elsamex.