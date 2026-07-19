Desarticulada una violenta banda que saqueó bares de Ponte Caldelas y O Rosal y maniataba a los empleados

La Guardia Civil de Pontevedra ha desarticulado, en el marco de la Operación Troya, un peligroso grupo criminal especializado en asaltos violentos a establecimientos hosteleros. Sus integrantes actuaban de madrugada, encapuchados y armados con pistolas y cuchillos. La intervención da por desmantelada una banda organizada que había sembrado el miedo en el sector hostelero del sur de la provincia, según destaca la Comandancia.

Los asaltos se produjeron hace un año, en agosto de 2025 y ahora, las pesquisas policiales han permitido identificar a los cinco componentes de la banda, de edades comprendidas entre los 22 y 51 años. Todos ellos son vecinos de Vigo y cuentan con numerosos antecedentes policiales. En la actualidad, tres de los implicados se encuentran cumpliendo penas en prisión por otros hechos.

Una de las armas intervenidas / Guardia Civil

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra bajo la tutela del Tribunal de Instancia, Plaza número 3 de Tui y la Fiscalía de Área de Vigo. Los agentes han detenido a un integrante e investigado a otros cuatro por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación utilizando armas de fuego y robo de uso de vehículo a motor.

Material utilizado para amordazar a los empleados de los bares / Guardia Civil

Los delitos comenzaron el 17 de agosto de 2025 en un bar de O Rosal. Cinco encapuchados asaltaron el local durante el cierre, redujeron y maniataron de pies y manos a la empleada y a su pareja con extrema violencia. Los autores huyeron con la recaudación de la caja, de las máquinas recreativas y de tabaco, y utilizaron además el coche de una de las víctimas para escapar. Dos días después, repitieron el mismo método en Ponte Caldelas, donde inmovilizaron al dueño con bridas de madrugada para saquear el establecimiento.

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La fase de explotación de la operación se ejecutó el pasado mes de junio. Los agentes lograron vincular las pruebas definitivas gracias a las armas y efectos que habían sido intervenidos en un registro domiciliario previo, y ahora se da por cerrada la investigación.