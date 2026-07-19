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Cuntis refuerza la seguridad de dos carreteras con una inversión de 180.000 euros

Las actuaciones se desarrollarán en tramos de Louriña, Xinzo, Cequeril y A Casiña para evitar filtraciones y daños en el firme

Las obras que reducirán el riesgo por acumulaciones de agua en las vías de Cuntis.

Las obras que reducirán el riesgo por acumulaciones de agua en las vías de Cuntis. / FdV

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H.D.

Cuntis

La instalación de nuevas cunetas de seguridad y sistemas de drenaje mejorará varios tramos de las carreteras que comunican Cuntis con Cequeril y Alto da Cruz. Las obras cuentan con una inversión de 180.000 euros y se concentrarán en los núcleos de Louriña, Xinzo, Cequeril y A Casiña.

La mayor actuación se ejecutará en la carretera provincial EP-8402 entre Cuntis y Cequeril. Los trabajos abarcarán cerca de 700 metros repartidos en varios puntos del trazado y supondrán un desembolso de 140.000 euros.

El proyecto contempla la construcción de cunetas transitables, la colocación de tuberías para canalizar el agua, la ejecución de arquetas y el recrecido de pozos. Estas medidas buscan evitar filtraciones y daños en el firme, además de reforzar la seguridad vial.

Los 40.000 euros restantes se destinarán a dos tramos de la vía entre Cuntis y Alto da Cruz a su paso por A Casiña, donde se realizarán intervenciones similares.

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Estas obras se suman a actuaciones anteriores en Cardecide, A Ermida, Xinzo y A Casiña, así como a la instalación de 1,8 kilómetros de barreras de protección. También se invirtieron más de 500.000 euros en la mejora de la carretera entre Piñeiro y Arcos.

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