Infraestructuras
Cuntis refuerza la seguridad de dos carreteras con una inversión de 180.000 euros
Las actuaciones se desarrollarán en tramos de Louriña, Xinzo, Cequeril y A Casiña para evitar filtraciones y daños en el firme
H.D.
La instalación de nuevas cunetas de seguridad y sistemas de drenaje mejorará varios tramos de las carreteras que comunican Cuntis con Cequeril y Alto da Cruz. Las obras cuentan con una inversión de 180.000 euros y se concentrarán en los núcleos de Louriña, Xinzo, Cequeril y A Casiña.
La mayor actuación se ejecutará en la carretera provincial EP-8402 entre Cuntis y Cequeril. Los trabajos abarcarán cerca de 700 metros repartidos en varios puntos del trazado y supondrán un desembolso de 140.000 euros.
El proyecto contempla la construcción de cunetas transitables, la colocación de tuberías para canalizar el agua, la ejecución de arquetas y el recrecido de pozos. Estas medidas buscan evitar filtraciones y daños en el firme, además de reforzar la seguridad vial.
Los 40.000 euros restantes se destinarán a dos tramos de la vía entre Cuntis y Alto da Cruz a su paso por A Casiña, donde se realizarán intervenciones similares.
Estas obras se suman a actuaciones anteriores en Cardecide, A Ermida, Xinzo y A Casiña, así como a la instalación de 1,8 kilómetros de barreras de protección. También se invirtieron más de 500.000 euros en la mejora de la carretera entre Piñeiro y Arcos.
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