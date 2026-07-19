Edición récord
Bigsound reúne a 35.500 personas y deja 19,5 millones de impacto en Pontevedra
El festival congregó durante dos jornadas a miles de espectadores en Tafisa y movilizó a más de 1.500 profesionales
Más de 35.500 personas asistieron este fin de semana a la segunda edición de Bigsound Pontevedra, celebrada en el parque de Tafisa. La organización cifra en 19,5 millones de euros el impacto económico generado por el festival, que reunió a 22 artistas, ofreció más de veinte horas de música en directo y movilizó a alrededor de 1.500 profesionales.
El encuentro volvió a situar a Pontevedra en el circuito de los grandes festivales musicales del verano gallego, con un cartel encabezado por David Bisbal, Ana Mena, María Becerra, Nathy Peluso, Luck Ra y Nil Moliner. Los conciertos se repartieron entre los escenarios Xacobeo 2027 Stage y Pontevedra Stage, con actuaciones prácticamente ininterrumpidas durante más de diez horas cada jornada.
El viernes tuvo como uno de sus principales reclamos a David Bisbal, que escogió Pontevedra para ofrecer su única actuación en Galicia dentro de su primera gira por festivales. El cantante repasó algunos de los temas más conocidos de sus más de dos décadas de trayectoria, entre ellos Bulería, Ave María, Dígale o Esclavo de tus besos.
Antes habían pasado por los escenarios Ele DJ, Lg1do, Mafalda Cardenal, Gemeliers, Chema Rivas, Despistaos y Lucho RK. También destacó la actuación del argentino Luck Ra, que regresó al festival por segundo año consecutivo y convirtió La morocha en uno de los momentos más celebrados. Juan Magán puso el recinto a bailar con sus éxitos de electrolatino y Nil Moliner cerró la jornada con canciones como Libertad o Soldadito de hierro.
El sábado tomó el relevo una programación en la que participaron Rager, Yami Safdie, Big Lois, Walls y Besmaya. La recta final estuvo marcada por Ana Mena, que presentó en Tafisa la única parada gallega de su nueva gira. La artista combinó coreografías y puesta en escena con temas como Madrid City, Las 12 y A un paso de la luna.
También actuó María Becerra, en su único concierto en Galicia durante 2026. La argentina repasó éxitos como Automático, Corazón vacío y Entre nosotros ante miles de espectadores. El cierre correspondió a Nathy Peluso, cuyo Club Grasa DJ Set transformó el escenario principal en una gran pista de baile.
Además de los conciertos, el recinto contó con zonas gastronómicas, espacios de descanso y actividades promocionales. Con los datos facilitados por los organizadores, Bigsound afianza así su presencia en Pontevedra tras una segunda edición que volvió a atraer público procedente de distintos puntos de España.
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