El Bigsound se despide con voz femenina

El Bigsound Pontevedra cerró este sábado su segunda edición con Nathy Peluso al frente del último baile en el parque de Tafisa. La artista argentina despidió dos días de conciertos con su Club Grasa DJ Set, después de una jornada con marcada voz femenina, ya que también pasaron por los escenarios artistas de la talla de María Becerra, Ana Mena, Natalia Lacunza o Yami Safdie, además de Besmaya y Walls.

Público en la jornada de despedida del Bigsound. | RAFA VÁZQUEZ

La última noche del festival pontevedrés estuvo marcada por una modificación de horarios anunciada pocas horas antes de las actuaciones. María Becerra adelantó su concierto a las 23.00 horas, mientras que Nathy Peluso pasó a comenzar a la 1.25 de la madrugada. La organización atribuyó el cambio a «motivos de agenda» y mantuvo sin variaciones el resto del programa.

Concierto de Besmaya. | RAFA VÁZQUEZ

El movimiento alteró el orden inicialmente previsto, pero no redujo una programación que volvió a apoyarse en la alternancia entre los escenarios Xacobeo 2027 y Pontevedra. Ese formato permitió enlazar las actuaciones con apenas interrupciones y mantener el ritmo desde las primeras horas de la tarde hasta el cierre bien entrada la madrgada.

Rager hizo que la música empezase a sonar a partir de las 16.45 horas en el escenario Pontevedra. Poco después, Yami Safdie inauguró el escenario principal con su pop de acento argentino. Big Lois tomó el relevo a las 18.00 horas y Walls continuó la programación en torno a las 18.45, en un tramo inicial en el que el recinto fue ganando ambiente de forma progresiva hasta llegar a los platos fuertes de la noche.

Besmaya subió al escenario a las 19.45 horas y abrió el bloque central de la jornada. El dúo dio paso a uno de los nombres más esperados de la jornada del sábado: Ana Mena. La cantante malagueña actuó desde las 21.00 horas y convirtió Tafisa en un gran coro con un repertorio construido para el directo y el baile.

A continuación llegó el turno de Natalia Lacunza. Su propuesta, más contenida y atmosférica, sirvió como transición antes de otra de las apariciones estelares, con el show de la argentina María Becerra, que concentró buena parte de la expectación de la noche tras el adelanto de su horario y ocupó el escenario Xacobeo 2027 entre las 23.00 y las 00.15.

La madrugada quedó después en manos de Luc Loren, que tomó el relevo sobre las 00.20 horas. Nathy Peluso apareció finalmente a la 1.25 con su Club Grasa DJ Set, un formato más cercano a una sesión de club que a un concierto tradicional y pensado para estirar el festival hasta pasadas las dos de la madrugada.

El segundo día completó así un Bigsound Pontevedra que durante todo el fin de semana reunió propuestas de pop, música urbana, electrónica y sonidos latinos. A falta de cifras oficiales de asistencia, la respuesta del público y la continuidad del ambiente hasta altas horas dejan un balance positivo para una edición que volvió a convertir Tafisa en una pequeña ciudad musical a orillas del Lérez.

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Tras dos jornadas, una larga lista de artistas y un cambio de última hora que no impidió completar el cartel, el festival bajó el telón con la mirada puesta en su próxima edición. Pontevedra volvió a bailar sin ver la hora, aunque esta vez el último compás lo marcó Nathy Peluso.