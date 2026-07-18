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El Senda do Mar vuelve a Poio con Alvama Ice como cabeza de cartel

El festival gratuito de música urbana regresa el 24 de julio a A Seca tras reunir a más de 7.500 personas en su primera edición.

Alvama Ice durante uno de sus conciertos

Alvama Ice durante uno de sus conciertos / FdV

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Aitor Pombo

Pontevedra

Poio vuelve a apostar por la música en directo con la celebración de la segunda edición del festival Senda do Mar, que tendrá lugar el próximo viernes 24 de julio en el recinto de A Seca a partir de las 21:30 horas. El evento será de acceso gratuito, y está organizado con la colaboración del concello de Poio. Regresa tras una primera edición el año pasado, en la que congregó a unas 7.500 personas.

El principal reclamo es el DJ Alvama Ice, un artista emergente y habitual ya en los grandes festivales y eventos del panorama de la música nacional. Su actuación estará acompañada por las sesiones de UNAIII, Dmiron, Elegnelo, Yng Almo y Michi, que completarán una programación centrada en la música urbana y comercial.

La organización mantiene el formato de acceso libre y espera repetir la buena acogida de la pasada edición, con una propuesta dirigida especialmente al público joven, aunque abierta a asistentes de todas las edades.

Además de su componente musical, el festival busca consolidarse como una de las citas del verano en Poio y contribuir a dinamizar la actividad turística y económica del municipio. La celebración del evento coincide con la temporada de mayor afluencia de visitantes y supone un impulso para la hostelería y el comercio local.

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Desde el Concello destacan que iniciativas como Senda do Mar forman parte de la programación cultural diseñada para reforzar la oferta de ocio estival y atraer público al municipio, con el objetivo de consolidar Poio como uno de los destinos de referencia durante los meses de verano.

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