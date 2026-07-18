El Senda do Mar vuelve a Poio con Alvama Ice como cabeza de cartel
El festival gratuito de música urbana regresa el 24 de julio a A Seca tras reunir a más de 7.500 personas en su primera edición.
Poio vuelve a apostar por la música en directo con la celebración de la segunda edición del festival Senda do Mar, que tendrá lugar el próximo viernes 24 de julio en el recinto de A Seca a partir de las 21:30 horas. El evento será de acceso gratuito, y está organizado con la colaboración del concello de Poio. Regresa tras una primera edición el año pasado, en la que congregó a unas 7.500 personas.
El principal reclamo es el DJ Alvama Ice, un artista emergente y habitual ya en los grandes festivales y eventos del panorama de la música nacional. Su actuación estará acompañada por las sesiones de UNAIII, Dmiron, Elegnelo, Yng Almo y Michi, que completarán una programación centrada en la música urbana y comercial.
La organización mantiene el formato de acceso libre y espera repetir la buena acogida de la pasada edición, con una propuesta dirigida especialmente al público joven, aunque abierta a asistentes de todas las edades.
Además de su componente musical, el festival busca consolidarse como una de las citas del verano en Poio y contribuir a dinamizar la actividad turística y económica del municipio. La celebración del evento coincide con la temporada de mayor afluencia de visitantes y supone un impulso para la hostelería y el comercio local.
Desde el Concello destacan que iniciativas como Senda do Mar forman parte de la programación cultural diseñada para reforzar la oferta de ocio estival y atraer público al municipio, con el objetivo de consolidar Poio como uno de los destinos de referencia durante los meses de verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- De Pontevedra a la final del mundial por 8.900 euros
- El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el lunes paradas en Portonovo y nuevas frecuencias
- Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9
- «Soy el que buscáis»: los policías relatan la confesión del acusado de quemar a su expareja en Vigo
- Desvelado el concierto sorpresa de Pontevedra: M-Clan abrirá las actuaciones de la Peregrina
- El primo del acusado por quemar a su expareja en Vigo declara que le confesó el ataque antes de entregarse
- Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo
- El rey regresa a Marín: preside este jueves los actos del Carmen en la Escuela Naval