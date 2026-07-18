España-Argentina
Una segunda pantalla gigante mejorará la visión de la final del Mundial en la Alameda
La Deputación instalará un segundo dispositivo, de menor tamaño, ante la elevada asistencia prevista y los obstáculos visuales provocados por los árboles
La Alameda de Pontevedra contará con una segunda pantalla para que el público pueda seguir la final del Mundial entre España y Argentina con mejores condiciones de visibilidad. La Deputación ha decidido reforzar el dispositivo ante la elevada afluencia de espectadores prevista y la presencia de árboles que podría dificultar la visión desde algunos puntos del recinto.
El nuevo equipo será de menores dimensiones que la pantalla principal y se colocará en el entorno de la Alameda. Su instalación permitirá ampliar el campo visual y facilitar que los asistentes puedan ver el partido con comodidad, independientemente de la zona en la que se sitúen.
La decisión llega después de que la institución provincial solicitase instalar la pantalla gigante para la final del Mundial en la plaza de España o en A Ferraría. Según sostiene la Deputación, el Gobierno local rechazó ambas ubicaciones y únicamente planteó como alternativas la Alameda o la calle Raíña Vitoria.
La institución provincial considera que otros emplazamientos habrían resultado más adecuados ante la cantidad de público esperada. Finalmente, la instalación de una segunda pantalla pretende reducir posibles aglomeraciones y evitar que los elementos naturales de la Alameda impidan seguir con claridad el encuentro entre España y Argentina.
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