Viaje en el tiempo
Sanxenxo recupera sus imágenes de 1900
La parroquia de San Xinés de Padriñán en colaboración con el Concello de Sanxenxo saca a la calle parte de su archivo fotográfico sobre el municipio con la exposición «Viaxe ao Sanxenxo de 1900»
N. D.
El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Manuel Pérez, acompañados del párroco Samuel García y el historiador local José Manuel Abel inauguraron esta mañana la muestra en el Paseo de Silgar que junto a la Plaza de Fonte de Ramos, el Parque de Panadeira y el Nuevo Templo conforman los puntos de la exposición.
En total, son nueve tótems con imágenes y fotografías en las que se puede apreciar la transformación de puntos emblemáticos del municipio durante estos últimos 125 años, así como la evolución urbana de Sanxenxo como principal destino turístico español.
Para que la experiencia sea todavía más enriquecedora, también está prevista la realización de «roteiros» por los distintos espacios con grandes conocedores de la historia de Sanxenxo como José Manuel Abel, Marcelino Agís e Isidoro Sabell.
Estas visitas guiadas serán los días 20 y 27 de julio y el 5 y 10 de agosto a las 11 horas. El punto de encuentro será el Paseo de Silgar, cerca de los tótems de la exposición.
Suscríbete para seguir leyendo
- De Pontevedra a la final del mundial por 8.900 euros
- El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el lunes paradas en Portonovo y nuevas frecuencias
- Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9
- «Soy el que buscáis»: los policías relatan la confesión del acusado de quemar a su expareja en Vigo
- Desvelado el concierto sorpresa de Pontevedra: M-Clan abrirá las actuaciones de la Peregrina
- El primo del acusado por quemar a su expareja en Vigo declara que le confesó el ataque antes de entregarse
- Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo
- El rey regresa a Marín: preside este jueves los actos del Carmen en la Escuela Naval