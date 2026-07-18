Sanxenxo recupera sus imágenes de 1900

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Manuel Pérez, acompañados del párroco Samuel García y el historiador local José Manuel Abel inauguraron esta mañana la muestra en el Paseo de Silgar que junto a la Plaza de Fonte de Ramos, el Parque de Panadeira y el Nuevo Templo conforman los puntos de la exposición.

En total, son nueve tótems con imágenes y fotografías en las que se puede apreciar la transformación de puntos emblemáticos del municipio durante estos últimos 125 años, así como la evolución urbana de Sanxenxo como principal destino turístico español.

Para que la experiencia sea todavía más enriquecedora, también está prevista la realización de «roteiros» por los distintos espacios con grandes conocedores de la historia de Sanxenxo como José Manuel Abel, Marcelino Agís e Isidoro Sabell.

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Estas visitas guiadas serán los días 20 y 27 de julio y el 5 y 10 de agosto a las 11 horas. El punto de encuentro será el Paseo de Silgar, cerca de los tótems de la exposición.