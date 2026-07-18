Rodar antes de rodar: platós de realidad virtual

La Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo sigue ampliando las posibilidades de Simulacro, una herramienta de realidad virtual diseñada para que el alumnado pueda experimentar cómo se organiza una producción audiovisual antes de enfrentarse a un rodaje real. La aplicación, desarrollada en el marco de un proyecto piloto de innovación docente de la UVigo, ha incorporado un constructor de espacios que permite crear sets virtuales a medida.

Hasta ahora, Simulacro ofrecía dos platós interiores y una localización exterior. Con la nueva funcionalidad, los usuarios pueden diseñar su propio escenario. De este modo, deciden dónde colocar las paredes, qué tipo de suelo utilizar, dónde situar ventanas o cómo distribuir el mobiliario. En la práctica, esto permite adaptar el espacio virtual a las necesidades de cada proyecto audiovisual o de cada actividad docente.

El vicedecano de la Facultade de Comunicación, Oswaldo García, coordinador de la iniciativa, destaca que esta mejora supone una «flexibilización muy importante» de la herramienta y abre la puerta a nuevos usos más allá de las clases.

Simulacro nació como un recurso docente para trabajar con gafas de realidad virtual conceptos de realización, dirección de fotografía, iluminación o manejo de cámara, pero su evolución permite pensar también en aplicaciones profesionales vinculadas a la previsualización de rodajes.

Funcionamiento

Antes de grabar, el alumnado puede entrar en un plató virtual, probar posiciones de cámara, comprobar cómo funciona la iluminación y anticipar problemas que podrían aparecer durante la producción. En el caso de proyectos de ficción o trabajos de fin de grado, la herramienta podría servir incluso para construir un «gemelo digital» de las localizaciones reales y ensayar en ellas antes de iniciar el rodaje.

Tal y como informa la Universidade de Vigo, esta nueva fase de Simulacro incorpora también avances relacionados con el sonido. Por ejemplo, el equipo ha desarrollado una solución experimental que permite introducir fuentes sonoras dentro del espacio virtual. Así, los usuarios pueden colocar objetos que funcionan como emisores de sonido y comprobar cómo se percibirían desde distintos puntos de la escena. Aunque se trata todavía de una primera fase, el objetivo es que la herramienta permita en el futuro trabajar también la dimensión sonora de una producción audiovisual.

Un acuerdo de explotación con la empresa Kendra permite iniciar la fase de comercialización

Otra de las novedades afecta a la cámara, porque la aplicación permite ahora previsualizar el tipo de plano que se obtendría en función del tamaño del sensor de la cámara que se vaya a utilizar en una grabación real. Esta mejora busca que la simulación sea más precisa y se acerque mejor a las condiciones que el equipo se encontrará después en un espacio físico.

En sus primeras versiones, la aplicación necesitaba unas gafas de realidad virtual y un ordenador portátil para funcionar. Tras un proceso de optimización de los escenarios virtuales, ahora puede ejecutarse directamente desde las propias gafas, lo que facilita su uso en el aula y simplifica una posible implantación en otros centros.

La herramienta ha despertado ya el interés de universidades nacionales e internacionales y de centros de formación profesional. Además, un acuerdo de explotación entre la Universidade de Vigo y la empresa Kendra ha permitido iniciar su fase de comercialización.

Noticias relacionadas

Asimismo, la UVigo ha apoyado durante el curso que acaba de terminar el desarrollo de una web pensada para facilitar la implantación de Simulacro dentro de la comunidad universitaria: simulacro.gal