Rafa Malvar, un joven de 26 años, es el cabeza de lista del BNG en Vilaboa

La asamblea local del BNG de Vilaboa acordó por unanimidad designar a Rafa Malvar como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Con tan solo 26 años, la organización nacionalista considera que esta elección «marca el inicio de una nueva etapa, en la que la renovación generacional se pone al servicio de un proyecto colectivo sólido, apoyado por un equipo preparado y con amplia experiencia en la gestión municipal y en el trabajo político. Las personas pueden ser jóvenes, pero el proyecto tiene conocimiento y un equipo detrás que ofrece garantías», destacan desde el BNG.

Rafa Malvar, terapeuta ocupacional, agradeció la confianza depositada por la militancia y afirmó que asume esta responsabilidad «con ilusión, humildad y una enorme voluntad de trabajar por Vilaboa». Segundo señaló, «mi edad no es un límite; es una muestra de que hay una generación que quiere implicarse, asumir responsabilidades y demostrar que otra manera de hacer política es posible».