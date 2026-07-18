Poio instalará una pantalla gigante en A Chousa para seguir la final del Mundial

Poio se prepara para vivir la final del mundial de futbol 2026 con la instalación de una pantalla gigante en la Praza da Chousa. La pantalla con una dimensión de más de 40 metros cuadrados, se convierte en una opción extra para los vecinos y visitantes del municipio, que podrán seguir así el partido en directo entre la selección española y la argentina, el domingo 19 a las 20:00 horas.

La iniciativa está promovida por la Asociación Comisión de Festexos de Combarro, coincidiendo con la celebración de las Festas do Carme, y cuenta con la colaboración del Concello de Poio y de la Orquesta La OCA. La instalación convertirá la plaza en un punto de reunión para los aficionados que quieran disfrutar del partido en un ambiente festivo y compartido.

La pantalla, que se sitúa entre las de mayores dimensiones instaladas en Galicia para seguir esta final, permitirá trasladar el ambiente del estadio hasta uno de los espacios más representativos de Combarro. La organización busca ofrecer una alternativa para quienes prefieran vivir el partido acompañados y al aire libre.

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El encuentro entre España y Argentina será uno de los actos destacados del programa festivo de Combarro durante este fin de semana. Desde la organización esperan una amplia presencia de público y animan a vecinos y visitantes a acercarse a la Praza da Chousa para disfrutar de una jornada marcada por el deporte y la celebración.