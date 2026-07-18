Nuevo vertido de neumáticos en el espacio protegido del río de Os Gafos, en Pontevedra
La asociación Vaipolorío denuncia el caso en una jornada en la que se practicó la dendrocronología con árboles de ribera
El entorno natural del río de Os Gafos de Pontevedra, declarado espacio de interés local desde 2019, ha vuelto a ser escenario de vertidos ilegales, esta vez de neumáticos viejos y otros residuos.
El caso ha sido denunciado por la asociación ecologista Vaipolorío en una jornada en la que sus integrantes habían realizado una salida para estudiar la dendrocronología de árboles de ribera. Se trata de la disciplina científica que estudia el tiempo y los cambios ambientales a través del análisis de los anillos de crecimiento anual de los árboles y arbustos. Desarrollada a principios del siglo XX, permite fechar con precisión histórica la madera y reconstruir el clima del pasado.
La aparición de vertidos a orillas del río en su tramo rural, por Tomeza y Salcedo, es habitual y genera las quejas constantes de Vaipolorío.
En esta ocasión coincide con el proyecto que acaba de activar Turismo de Galicia para realizar una regeneración ambiental del río en ambas parroquias, mediante la sustitución de tres pasarelas de madera muy deterioradas y una actuación de mejora de las márgenes más degradadas del río.
- De Pontevedra a la final del mundial por 8.900 euros
- El autobús directo entre Pontevedra y Sanxenxo sumará desde el lunes paradas en Portonovo y nuevas frecuencias
- Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9
- «Soy el que buscáis»: los policías relatan la confesión del acusado de quemar a su expareja en Vigo
- Desvelado el concierto sorpresa de Pontevedra: M-Clan abrirá las actuaciones de la Peregrina
- El primo del acusado por quemar a su expareja en Vigo declara que le confesó el ataque antes de entregarse
- Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo
- Silgar estrena «pérgola bioclimática»