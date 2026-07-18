Nuevo vertido de neumáticos en el espacio protegido del río de Os Gafos, en Pontevedra

El entorno natural del río de Os Gafos de Pontevedra, declarado espacio de interés local desde 2019, ha vuelto a ser escenario de vertidos ilegales, esta vez de neumáticos viejos y otros residuos.

El caso ha sido denunciado por la asociación ecologista Vaipolorío en una jornada en la que sus integrantes habían realizado una salida para estudiar la dendrocronología de árboles de ribera. Se trata de la disciplina científica que estudia el tiempo y los cambios ambientales a través del análisis de los anillos de crecimiento anual de los árboles y arbustos. Desarrollada a principios del siglo XX, permite fechar con precisión histórica la madera y reconstruir el clima del pasado.

Asistentes a la jornada de dendrocronología / FdV

La aparición de vertidos a orillas del río en su tramo rural, por Tomeza y Salcedo, es habitual y genera las quejas constantes de Vaipolorío.

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En esta ocasión coincide con el proyecto que acaba de activar Turismo de Galicia para realizar una regeneración ambiental del río en ambas parroquias, mediante la sustitución de tres pasarelas de madera muy deterioradas y una actuación de mejora de las márgenes más degradadas del río.