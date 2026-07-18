El lugar donde crecieron tantas vidas

Cincuenta años dan para muchas vidas. También para transformar por completo un lugar. El Centro Príncipe Felipe de Pontevedra abrió sus puertas en Montecelo el 26 de julio de 1976, con el nombre de Ciudad Infantil y la presencia de los reyes Juan Carlos y Sofía. Nació con la función de acoger, formar y acompañar a menores que atravesaban situaciones difíciles. Desde entonces, el complejo ha cambiado de nombre, de modelo y de ritmo, pero siempre ha mantenido una presencia constante en la vida de los vecinos de Pontevedra.

Para quienes crecieron en Mourente o pasaron durante décadas por la avenida de Montecelo, el recinto siempre estuvo ahí. Sus edificios, las zonas verdes, el campo de fútbol o el pabellón terminaron formando una pequeña ciudad dentro de la ciudad. En torno a ella trabajaron generaciones de educadores, cuidadores, cocineros, sanitarios, administrativos y personal de mantenimiento. También pasaron miles de niños y jóvenes, cada uno con su propia historia.

La antigua Ciudad Infantil de Montecelo nació en un momento en el que la atención a los menores se organizaba alrededor de grandes centros residenciales. Allí se concentraban la vida diaria, la escuela, la atención sanitaria, el deporte y buena parte del tiempo libre. Aquel modelo, muy reconocible en los años setenta y ochenta, fue dejando paso a formas de atención más pequeñas, especializadas y conectadas con el propio entorno.

Visita a Galicia de los reyes cuando inauguraron el centro pontevedrés. | FILMOTECA ESPAÑOLA

El Príncipe Felipe fue adaptándose a esos cambios. El gran recinto asistencial se transformó poco a poco en una red de servicios sociales, educativos y residenciales. Hoy reúne centros de acogida, una escuela infantil, espacios sanitarios, cocinas y comedores, además de dependencias destinadas a la atención y formación de menores. Ya no funciona como una ciudad cerrada sobre sí misma, sino como un complejo que recibe a familias, profesionales y entidades y que mantiene una relación cotidiana con el resto de Pontevedra.

Esa evolución explica que su historia no pueda reducirse a una sucesión de edificios o fechas. El Príncipe Felipe forma parte de la memoria de muchas familias y también del paisaje sentimental de Montecelo. Durante medio siglo ha sido lugar de trabajo, de residencia, de aprendizaje y, en muchos casos, de comienzo de una nueva etapa. Sus pasillos y patios guardan recuerdos muy diferentes, desde los años de la Ciudad Infantil hasta la organización actual de los servicios.

El 50 aniversario pretende recuperar esa memoria. El acto se celebrará en el auditorio José Manuel Pérez Matos, dentro del recinto, en una fecha pendiente de confirmación y prevista inicialmente para septiembre. La organización contempla intervenciones, actuaciones y proyecciones audiovisuales. También se ha cursado una invitación a la Casa Real, aunque todavía no está confirmada su asistencia.

Una renovación de más de 5,3 millones de euros

La conmemoración coincidirá con una de las mayores renovaciones del recinto. El proyecto de eficiencia energética, valorado en 3,5 millones de euros, prevé actuar sobre fachadas, ventanas, cubiertas y patios, además de corregir filtraciones y humedades. También incluye nuevas rampas, mejoras de acceso, cambios en la iluminación y una modernización de las zonas exteriores.

A estas obras se suman la reforma de la instalación eléctrica, adjudicada por 452.000 euros, y la renovación del pabellón deportivo, con una inversión cercana a 1,4 millones de euros. El paquete pretende actualizar unas instalaciones castigadas por décadas de uso y preparar el recinto para los próximos años.

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El Centro Príncipe Felipe llegará a sus 50 años mirando hacia atrás para recordar lo que fue y hacia delante para afrontar una nueva transformación. En Montecelo, donde su silueta forma parte del paisaje desde 1976, el aniversario servirá para volver a contar la historia de un lugar que ha ido cambiando al mismo tiempo que Pontevedra.