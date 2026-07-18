El Fogar do Maior de Caldas cierra su primera temporada de cursos con cerca de 400 usuarios

El curso 2025-2026 del programa de actividades para personas mayores promovido por el Concello de Caldas de Reis, a través de la Concejalía de Benestar Social e do Maior, contó con cerca de 400 participantes, en la temporada que supuso el estreno de las instalaciones del Fogar do Maior. Las dependencias, inauguradas en noviembre de 2025, resultaron todo un éxito. El gobierno local promovió la dotación de esta infraestructura atendiendo a las demandas vecinales, que reclamaban un espacio amplio, cerca del núcleo urbano y con espacios para estacionar en las cercanías en el que las personas mayores pudieran desarrollar diferentes actividades. El Centro cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados aproximadamente y se emplaza en el número 5 del Camiño Sardanela.

De los 390 usuarios y usuarias de la programación, 350 participaron en más de una de las actividades programadas. Entre las más demandadas figuraron Estimulación Cognitiva, Gimnasia de Mantenimiento, Pilates, Gimnasia Abdominal Hipopresiva, Nuevas Tecnologías, Cestería y Natación Terapéutica. También tuvieron muy buena acogida otras iniciativas puntuales como los cursos de elaboración de cuero, jabones artesanales, broches de madera, risoterapia y charles sobre salud. El alcalde, Jacobo Pérez, participó en el acto de clausura del curso, que incluyó un almuerzo y baile en el propio Fogar do Maior. Además, también se repartieron diplomas acreditativos entre los más de 100 asistentes. El regidor señaló que el departamento de Benestar Social ya está trabajando en la programación del próximo curso, en el que «trataremos de incorporar las sugerencias que nos aportan los mayores, para continuar mejorando las prestaciones que se ofrecen en estas instalaciones, cuya apertura supuso un hito para nuestro municipio y que son un referente en toda la comarca».

Por otra parte, el próximo domingo 26 de julio se celebra el Día De los Abuelos. Para conmemorar esta fecha, el Concello de Caldas de Reis celebrará el lunes 27 una jornada muy especial, en la que mayores y escolares serán protagonistas, para rendir homenaje y reconocer el papel fundamental que desarrollan los abuelos y abuelas en las familias y en la sociedad.

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Por la mañana, un grupo de vecinos y vecinas de la tercera edad visitarán la Ludoteca Municipal para compartir con los niños algunas canciones que sonaban cuando eran jóvenes y contarles cuentos y leyendas sobre Caldas de Reis. Por la tarde, de 19.00 la 21.00 horas, habrá juegos populares y actuales en el Parque do Maior, en A Tafona, que es otro de los espacios habilitados por el Concello en este último año. Allí, también habrá animación musical, merienda y sorpresas.