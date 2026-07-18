Tribunales
Condenado un hombre de 89 años por originar un incendio en Ponte Sampaio
El fuego, ocurrido en agosto d e 2024, puso en peligro varias casas
N. D.
Un hombre de 89 años ha sido condenado por provocar un incendio en Ponte Sampaio en agosto de 2024. La Audiencia ha declarado firme la sentencia anterior del Juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra que declara probado que el hombre «prendió fuego a una masa de combustible forestal fino y muerto» y el incendio afectó a una superficie de 2,78 hectáreas de monte así como a «zonas próximas a lugares habitados, de modo que las llamas llegaron a una distancia de 75 metros respecto de las viviendas más próximas, situadas al norte del incendio; a una distancia de 600 metros respecto de las viviendas situadas al sur; a una distancia de 300 metros respecto de las situadas al suroeste y a una distancia de 400 metros respecto de una vivienda situada al este. Las viviendas estaban habitadas».
Añade que «el incendio puso en peligro a dicho núcleo de población, debido a que en las inmediaciones de las viviendas existe gran cantidad de material combustible que facilita la propagación del fuego a estas, si bien, gracias a la intervención de los medios de extinción dispuestos, el fuego no llegó a alcanzar a ninguna vivienda».
Se indica también que «el acusado padece deterioro cognitivo que afecta de forma global a las capacidades psíquicas superiores, con alteraciones conductuales y alteraciones de memoria, lo que determinó que en el momento de cometerse los hechos tuviera moderadamente afectadas sus facultades volitivas e intelectivas, sin llegar a estar anuladas por completo».
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