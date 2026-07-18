La concentración motorística de Sanxenxo ya caliente motores

El Motoclub Amigos de la Moto Sanxenxo ya calienta motores para la Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas, que este año alcanza su edición número 38. Así, ha presentado oficialmente el cartel anunciador de una cita que se celebrará los próximos 11, 12 y 13 de septiembre en Sanxenxo.

El cartel de esta edición combina una espectacular fotografía de José Jesús Sabarís Rico, perteneciente a la asociación Ollares de Portonovo, con la imagen del emblemático arco de la concentración, un elemento que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los grandes símbolos e iconos de este evento motero.

Desde el Motoclub Amigos de la Moto Sanxenxo agradecen, un año más, la colaboración de Ollares de Portonovo por su implicación y por permitir que una de sus imágenes forme parte de la identidad visual de esta nueva edición.

La organización indica también que "continúa trabajando en la programación y ultimando todos los detalles de una concentración que volverá a reunir a miles de aficionados al motociclismo. El programa completo de actividades y el resto de novedades serán presentados en los próximos días"

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Asimismo, el Motoclub desea agradecer al Concello de Sanxenxo su colaboración tanto en la presentación del cartel como en la organización de una cita que, año tras año, se consolida como uno de los eventos mototurísticos de referencia en Galicia.