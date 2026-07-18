Por 37.500 euros al año
El Concello de Pontevedra amplía hasta agosto de 2028 el alquiler de la plaza de toros
Suele utilizar la plaza para los torneos medievales de la Feira Franca, a principios de septiembre, sin apenas uso el resto del año
N. D.
En vísperas de una nueva miniferia taurina en Pontevedra, el Concello y la empresa propietaria de la plaza de toros de San Roque han renovado una vez más el alquiler de ese recinto para que el Ayuntamiento celebre actividades no taurinas. Este alquiler se registra desde hace años, pero en esta ocasión el contrato se amplía a dos ejercicios, hasta el 1 de agosto de 2028. De este modo, el nuevo gobierno que salga de las elecciones de mayo de 2027 deberá asumir el segundo año de este pacto.
El documento se firmó hace unos días por un importe total de 75.000 euros, a razón de 37.500 euros por año, la misma cantidad que en casos anteriores, y entrará en vigor el próximo 1 de enero, una semana antes de los festejos taurinos de este año, si bien el Concello no tiene implicación en esta feria, sino que suele utilizar la plaza para los torneos medievales de la Feira Franca, a principios de septiembre, sin apenas uso el resto del año. Este contrato siempre ha sido criticado por las asociaciones animalistas al entender que se trata de una «subvención encubierta» a la empresa.
Las corridas de toros de este año se celebran el 8 de agosto, con toros de la ganadería de Alcurrucén, y Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque como cabezas de cartel, y el 9, con Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez, debutante en Pontevedra, y toros de la ganadería de Victoriano del Río.
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