Carmen Hermo liderará la Facultade de Belas Artes de Pontevedra tras encabezar la única candidatura al decanato

La Facultade de Belas Artes de Pontevedra se prepara para abrir una nueva etapa en su dirección de la mano de Carmen Hermo Lage. La profesora del Departamento de Dibujo encabeza la única candidatura presentada para asumir el decanato del centro, relevando así a Xosé Manuel Buxán Bran, quien completa más de seis años de mandato. Tras la proclamación provisional de su lista, el proceso electoral culminará el próximo lunes 27 con la votación de los 37 miembros de la Junta de Facultad, donde la candidata deberá obtener más votos a favor que en contra para ser ratificada.

Carmen Hermo, licenciada por la Universidad de Salamanca, doctora por la de Vigo y actual secretaria académica de la facultad, da este paso respaldada por un equipo renovado de docentes que destaca por su juventud y compromiso. La candidatura la completan Carmen Lage (vicedecana Académica), Basilisa Fiestras (Vicedecana de Alumnado), José Andrés Santiago (área de Internacional) y Marcos Covelo (secretario Académico). Según explica la propia Hermo, la sintonía y la metodología de este grupo de profesores han sido determinantes para asumir el reto de liderar una institución que, a su juicio, necesita una «aproximación urgente» a las nuevas generaciones de alumnos.

El proyecto de Hermo sitúa la convivencia como el pilar central de su propuesta, entendida como la creación de un entorno apacible y estimulante que favorezca las sinergias creativas, garantizando además la igualdad y la visibilidad del centro en el tejido cultural gallego. Sin embargo, esta idea de convivencia choca inevitablemente con las limitaciones físicas de su actual sede: el antiguo cuartel de San Fernando, un inmueble rehabilitado en 1994 que ya acusa el paso del tiempo.

Ante los «achaques» estructurales del edificio histórico, la candidata defiende firmemente desde el Diario da Universidade de Vigo la necesidad de un «hogar nuevo» diseñado específicamente para las disciplinas artísticas. Para ello, planea negociar con la nueva rectora la posible cesión de la parcela de Tafisa por parte del Concello, un espacio que permitiría proyectar una sede conjunta para Belas Artes y la titulación de Diseño, que comparte las mismas necesidades de espacio.

Carmen Lage (vicedecana Académica), Basilisa Fiestras (Vicedecana de Alumnado), José Andrés Santiago (área de Internacional) y Marcos Covelo (secretario Académico) completan la lista que aspira a encabezar el centro universitario

No obstante, Hermo aclara que, mientras se gestiona este objetivo a largo plazo, será prioritario acometer las reformas urgentes en San Fernando para evitar que la actividad docente e investigadora se desarrolle en condiciones de precariedad.

Con este proceso electoral se cierra el ciclo de Xosé Manuel Buxán, quien asumió el decanato en septiembre de 2019 y encadenó un segundo mandato en marzo de 2023. El profesor del departamento de Escultura ha permanecido estos últimos meses como decano en funciones debido a que la falta de candidaturas iniciales obligó a la junta electoral a retrasar las elecciones de marzo a este mes de julio.

Al hacer balance de su gestión, Buxán subraya el excelente posicionamiento social y profesional de la facultad dentro del panorama artístico contemporáneo y celebra la implantación este curso del Máster en Creación Artística Contemporánea, que devolvió los estudios de posgrado al centro pontevedrés.

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En el lado negativo de la balanza, el decano saliente lamenta las constantes complicaciones logísticas que sigue generando el edificio del viejo cuartel, así como no haber logrado consensuar con el profesorado la reforma del plan de estudios del Grado en Bellas Artes, un proyecto al que su equipo dedicó un notable esfuerzo y numerosas reuniones de trabajo.