El BNG Pontevedra reivindica la memoria histórica y el autogobierno en la antesala del Día da Patria

El BNG reunió este sábado a militantes y simpatizantes en el Campiño de Santa María, en Pontevedra, en un acto político previo a la celebración del Día da Patria Galega, que este año se conmemora bajo el lema "Somos una nación, soberanía y derechos en un mundo en paz".

La apertura del acto corrió a cargo de Sabela Bará, que agradeció el trabajo de la militancia nacionalista y destacó el compromiso de quienes "día a día luchan por construir un mundo más justo".

El encargado de intervenir fue el diputado autonómico e integrante de la Executiva Nacional del BNG, Luis Bará, quien articuló su discurso alrededor de la metáfora de una "trenza" para recorrer la historia del nacionalismo gallego desde la Revolución de 1846 hasta la actualidad. Durante su intervención reivindicó figuras como Rosalía de Castro, Alexandre Bóveda, Castelao y las Irmandades da Fala como referentes de la construcción de la identidad nacional gallega. También tuvo palabras de apoyo para la portavoz municipal, Carmen da Silva, que debía pronunciar ese discurso, pero no pudo asistir debido a motivos personales.

Luis Bará dedicó buena parte de su intervención a defender la memoria democrática y a denunciar la represión franquista, al tiempo que criticó al Partido Popular por su posición respecto a las políticas de memoria histórica. El parlamentario recordó que Galicia fue "víctima del golpe militar, de la guerra y de la dictadura" y defendió la necesidad de preservar el legado de quienes lucharon por la democracia y los derechos nacionales gallegos, criticando la postura de los populares en lo referente a la memoria histórica.

El dirigente nacionalista también reivindicó un mayor autogobierno para Galicia, apelando a la necesidad de que el país disponga de capacidad para decidir sobre cuestiones como la sanidad, la educación, el gran problema actual, la vivienda o la gestión de sus recursos naturales. En ese sentido, defendió un modelo basado en el fortalecimiento de los servicios públicos y en la ampliación de las competencias de la comunidad autónoma.

Durante el acto, Luis Bará aprovechó además para lanzar un mensaje de rechazo a la guerra, al auge de la extrema derecha y a las políticas que, a su juicio, incrementan las desigualdades sociales. También expresó el apoyo del BNG al pueblo palestino y reclamó una Europa "más solidaria y comprometida con la paz".

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El encuentro forma parte de la programación previa a la manifestación nacional convocada por el Bloque para el próximo 25 de julio en Santiago de Compostela con motivo del Día da Patria Galega.